Im 155 Meter hohen Turm werden Wohnungen, Büros und Geschäfte untergebracht. Visualisierung: k18

Wien – Beim Großprojekt Twenty Two von Signa und ARE in Wien-Kagran (Bezirk Donaustadt) kann nun auch der 155 Meter hohe Turm errichtet werden. Die Baugenehmigung sei vor kurzem erteilt worden, berichteten die Projektpartner in einer Aussendung. Sie umfasst neben dem gemischt genutzten Turm auch ein kleineres Büroobjekt mit rund 3.500 Quadratmeter Nutzfläche.

Die Phase II des Großprojekts kann damit offiziell starten, Gründungsarbeiten werden bereits durchgeführt. Ab Mitte 2022 sollen die beiden Bauteile dann in die Höhe wachsen, voraussichtlich zu Jahreswechsel 2024/2025 wird der Wohn- und Gewerbeturm fertiggestellt werden. Neben 350 Wohneinheiten sind rund 17.000 Quadratmeter an Büros und zirka 1.000 Quadratmeter an Geschäftsflächen geplant.

Die erste Bauphase des von Delugan Meissl Associated Architects geplanten Projekts läuft seit fast drei Jahren und beinhaltet vier Bauteile, darunter ein 110 Meter hoher Wohnturm mit 300 Eigentumswohnungen, von denen laut Aussendung bereits fast zwei Drittel verkauft sind. Außerdem entstehen ein Bürogebäude für die Stadt Wien, ein Hotel der Marke Bassena und Serviced Residences. (red, 1.12.2021)