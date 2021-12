Der neuerlich Lockdown erlaubt keine Lokalbesuche, doch immerhin gibt es wieder Take-away von Gastronominnen und Gastronomen, die das sonst nicht anbieten. Auch mehrgängige Menüs von Spitzenköchen, die in Boxen geliefert und zu Hause selbst finalisiert werden, helfen dabei, in den nächsten Tagen ein bisschen Restaurantfeeling am heimischen Esstisch zu erzeugen. Nachfolgend eine Auswahl der Angebote.

Linz: # Upperstreetfood

Am Wochenende bieten in Linz gleich mehrere Spitzenköche im Rahmen der zweiten Auflage von #Upperstreetfood Essen zum Mitnehmen an. Im Lokal Göttfried (Göttfried, Hofgasse 5, 4020 Linz):

Sören Herzigs Cheese Fries, wie sie in der Vorwoche in Wien als Take-away angeboten wurden. Foto: Petra Eder

Philip Rachinger – Ois/Mühltalhof/Neufelden: Gansl Kebap, Gebackene Entenknödel, Schweizer Kracher, Kardinalschnitte Cardi B

– Ois/Mühltalhof/Neufelden: Gansl Kebap, Gebackene Entenknödel, Schweizer Kracher, Kardinalschnitte Cardi B Sören Herzig – Wien: Black Tiger Roll, Cheese Fries, Grießschnitte



– Wien: Black Tiger Roll, Cheese Fries, Grießschnitte Christian Göttfried – Linz: Blunzen Maki

Im Muto (Altstadt 7, 4020 Linz) gibt es Essen von:

Thomas Hofer - Bergergut: Grammelknödel, Blunzn-Gänseleber

- Bergergut: Grammelknödel, Blunzn-Gänseleber Werner Traxler – Muto: Hasenburger à la royale, Schokolade, Sanddorn, Schwarzwurzel

Upper Street Food, Fr und Sa 12–16 Uhr, je Gericht 13 Euro / Dessert 9 Euro

Auch an den folgenden Wochenenden gibt es Gastköche aus Spitzenlokalen, nähere Infos finden sich auf der Webseite Upperstreetfood.

Im Mühltalhof kann übrigens ebenfalls am Wochenende Essen abgeholt werden, die Karte gibt es >> hier.

--------------

Steiermark: Harald Irka am Pfarrhof

Am Pfarrhof in St. Andrä im Sausal kann man ab dem kommenden Wochenende Essen abholen, unter anderem ein Kimchi-Fried-Chicken-Sandwich und Kastanien-Mousse-Schnitte.

Bestellungen bis 20 Uhr am Vortag

Abholung: Fr 17–19, Sa und So 11.30–14 und 17–19 Uhr

Am Pfarrhof auf Facebook

--------------



Steiermark: Gasthaus zur schönen Bescherung

Harald Irka hat auch noch ein weiteres Projekt namens "Gasthaus zur schönen Bescherung" laufen, gemeinsam mit dem Team vom Lokal Laufke in Graz und Johann Schmuck vom Gasthaus Broadmoar.

Foto: Philip Lihotzky

Jeweils am Wochenende wird ein Menü zur Abholung angeboten

Menü von 3. bis 5. Dezember

Gedeck (Harald Irka, Pfarrhof): Grammelschmalz, Liebstöckel Butter, Rote Rübe Vorspeise (Harald Irka, Pfarrhof): Geräucherte weiße Bohnencremesuppe mit gebeizten Saibling aus der Tainach Hauptspeise (Markus Neuhold, Laufke): 2erlei Hirsch, Sellerie, Schokolade & Buchteln Dessert (Johann Schmuck, Broadmoar): Valrhona Schokolade mit Apfel & Lebkuchen Petit Four(Pfarrhof, Laufke, Broadmoar): Nikolaus Sackerl

Angeboten werden die Menüs an den Adventwochenenden gegen Vorbestellung, Preis pro Person 65 Euro.

Abholung: Fr 16–19, Sa und So 11–16 Uhr

Graz (Laufke, Elisabethstraße 6), Stainz (Die Mühle, Rathausplatz 2), St. Andrä im Sausal (Pfarrhof, St. Andrä im Sausal 1) sowie in Oisnitz (Broadmoar, Oisnitz 36). Nur Barzahlung vor Ort möglich.

Gasthaus zur schönen Bescherung

--------------





Auch in Wien gibt es wieder zahlreiche Lockdown-Take-aways, von Streetfood bis zu Menüs zum Aufwärmen.

Das Lingenhel hat diese Woche am Samstag Burger im Angebot, zusätzlich gibt es jeweils zu Mittag Essen zum Mitnehmen (Landstraßer Hauptstraße 74, 1030 Wien, reservierung@lingenhel.com oder 01/710 15 66 50 ).

Die Alma Gastrothèque kündigt "Miss Piggy's Grilled Cheese Sandwich" für diese Woche an (Große Neugasse 31, 1040 Wien, Anmeldungen unter alma@alma-gastrotheque.at bzw. 01/997 44 46).





kündigt "Miss Piggy's Grilled Cheese Sandwich" für diese Woche an (Große Neugasse 31, 1040 Wien, Anmeldungen unter alma@alma-gastrotheque.at bzw. 01/997 44 46). Das Pop-up "Joschis Kasnockn" hat bis Ende Dezember geöffnet und bietet Kasnockn to go an (Lerchenfelder Straße 34, 1080 Wien, Lockdown-Take-away Do–Sa 12–14.30 und 17–21 Uhr).





hat bis Ende Dezember geöffnet und bietet Kasnockn to go an (Lerchenfelder Straße 34, 1080 Wien, Lockdown-Take-away Do–Sa 12–14.30 und 17–21 Uhr). Das Mochi-Take-away ist besonders beliebt, man betreibt auch eine eigene Webseite für die Bestellungen, wo die Köstlichkeiten von Sushi Rolls bis Miso-Suppe abgebildet sind. Abgeholt werden kann von Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr, diese Woche gibt es – nur am Sonntag – den Mochi Fishburger (Praterstraße 15, 1020 Wien).





ist besonders beliebt, man betreibt auch eine eigene Webseite für die Bestellungen, wo die Köstlichkeiten von Sushi Rolls bis Miso-Suppe abgebildet sind. Abgeholt werden kann von Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr, diese Woche gibt es – nur am Sonntag – den Mochi Fishburger (Praterstraße 15, 1020 Wien). X.O. Grill im Dogenhof

Während des Lockdowns gibt es wieder ein Pop-up von X.O. Grill im Dogenhof. Mit im Team ist Sternekoch Valentin Gruber-Kalteis. Neben der fleischlichen Variante wird nun auch der Veggie-Burger "XOh No Beef" angeboten.

1.–5.12. sowie 8.–12.12. 12–20 Uhr (Dogenhof, Praterstraße 70, 1020 Wien)





Palatschinken to-go von Viola Wien

Viola Wien ist für feinste Patisserie-Kunst bekannt, im Lockdown sind zusätzlich am Samstag und Sonntag Palatschinken und Punsch to go im Programm.

Strozzigassse 42, 1080 Wien





All Reis Bangkok Street Food Take-away & Lieferung

Abseits des Zentrums gibt es ebenfalls wieder Gutes to go – beispielsweise vom thailändischen Lokal "All Reis Bangkok Street Food" in der Schweglerstraße. Neben Take-away ist auch die Zustellung in der Umgebung möglich. Das gilt ebenso für die zweite Filiale im ersten Bezirk in der Ballgasse.

Schweglerstraße 12, 1150 Wien, täglich 11–21 Uhr

Ballgasse 6, 1010 Wien, täglich 11–20, ab 5. Dezember Mo–Sa 11–20 Uhr

--------------

Menüs von Haubenköchen für daheim

Entenbox der Geschwister Rauch

Von der Steiermark aus nach ganz Österreich und Deutschland versenden die Geschwister Rauch ihre Entenbox.

Gefüllt ist die Entenbox mit Entenleberterrine, cremiger Entensuppe, knuspriger Bauernente und Nougat-Schokoladenmousse. (145 Euro / 2 Personen)

Eine Box für die Weihnachtsfeiertage kann ebenfalls bereits bestellt werden.

Geschwister Rauch

Tian Kochboxen

Paul Ivic hat wieder seine wöchentlich wechselnd gefüllte vegetarische Kochboxen – vier Gänge für zwei Personen – im Angebot, die man sich Freitag oder Samstag innerhalb Wiens (ausgenommen 23. Bezirk) liefern lassen kann (145 Euro / 2 Personen).

Bestellungen unter tian-zuhause.com

Bärenwirt, Hermagor

Manuel Ressi vom Bärenwirt in Hermagor verschickt seine Boxen österreichweit für die Lieferung am 7. sowie am 10. Dezember. Die "Kärnten Edition" (84 Euro / 2 Personen) enthält:

Hausgemachtes Sauerteigbrot mit Bauern-Kräuterbutter

Kärntner Kirchtagssuppe mit Lammravioli und Nigalan und Kärntner Reindling

Honigkrustenbraten vom Bio-Kleeschwein mit Briocheknödel, Spitzkrautsalat, Salatherz, Birnenquitte und Bratensaftl

Kletzennudeln

Bärenwirt Onlineshop

(ped, 2.12.2021)

Weitere Angebote, die Sie empfehlen können, gerne posten!