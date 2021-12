Florian Lukas spielt in der Comedyserie "Die Wespe" einen heruntergekommenen Dartspieler, der es noch einmal wissen will – Sechs Folgen ab Freitag

Bemühen sich um den besten Wurf und um dieselbe Frau: der frühere Dartmeister Eddie Frotzke (Florian Lukas, links) und das Nachwuchstalent Kevin (Leonard Scheicher) in der Sky-Produktion "Die Wespe". Foto: Nadja Klier / Gaumont / SKY 2021

Eddie war früher mal ein Großer im kleinen Dartuniversum. Den Eddie Frotzke alias "Die Wespe" kannte man, immerhin war er mal deutscher Meister im Pfeilewerfen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Jetzt – mehr als 20 Jahre später – sind Zigaretten und Bierflaschen seine besten Freunde, Kreuzworträtsel mag er auch. Und seine Frau Manu, die aber langsam die Schnauze voll hat von ihrem Losertypen, der viel verspricht und nichts hält.

Charmanter Loser

Gemeinsam mit Dartnachwuchstalent Kevin (Leonard Scheicher) tingeln die beiden durch die deutsche Provinz, um in alkoholschwangeren Lokalen oder hässlichen Mehrzweckhallen doch noch den einen oder anderen Treffer und somit Preisgeld zu erzielen. Nur manchmal ist es noch da, dieses Gefühl, ganz eins zu sein mit sich, der Dartscheibe und dem Pfeil. In sechs Folgen lässt uns Sky ab Freitag in Die Wespe teilhaben am Leben Eddies, dem viel Tragisches passiert und der sich trotz allem nie unterkriegen lässt. Ein Stehaufmännchen, sehr charmant verkörpert – mit Schnauzbart, Bierbauch und Berliner Dialekt – von Florian Lukas.

Sky Deutschland

Ulrich Noethen als bester Freund

Neben Lisa Wagner als stets prollig geschminkte, meist leggingsbebeinte Manu überzeugt vor allem Ulrich Noethen als Eddies bester Freund Nobbe. Bei ihm kommt Eddie unter, als sich Manu ein Gspusi mit dem jungen Kevin anfängt, passend zu Peter Maffays Song Und es war Sommer. Gemeinsam mit Nobbe arbeitet Eddie an einem Comeback, weil "ein Leben ohne Dart" sinnlos ist und die Welt als Staubsaugervertreter zwar erregende Überraschungen auf Lager hat, aber auf Dauer nicht das Wahre für einen wie Eddie ist.

Regisseurin Hermine Huntgeburth und Autor Jan Berger gelingt – unterstützt von liebevoll-geschmackloser Ausstattung (diese Trainingsanzüge!) und perfekter Musikauswahl –ein buntes Serienkleinod, das einen immer wieder schmunzeln lässt, dabei aber nie ins Lächerliche abgleitet. Gerne mehr davon! (Astrid Ebenführer, 2.12.2021)