Spotify analysiert das Hörverhalten seiner Nutzer. Grafik: Spotify

Es ist ein Augenblick, auf den so manche Spotify-User mindestens das halbe, wenn nicht sogar das ganze Jahr gewartet haben: Unter dem Namen Wrapped 2021 hat der Musikstreaminganbieter wieder den individuellen Jahresrückblick veröffentlicht. Damit haben Spotify-Kunden endlich die Möglichkeit, der Welt mitzuteilen, was sie im ablaufenden Jahr alles so an großartiger Musik, aber auch an "guilty pleasures" gehört haben.

Aufbereitung

Wie schon im Vorjahr, verwendet Spotify für den Jahresrückblick ein Story-Format, wie man es etwa von Snapchat oder Instagram kennt. Grafisch hübsch aufbereitet, gibt es dann nicht nur Details zu meistgehörten Songs und Lieblingskünstlern, sondern auch gleich passende Playlists. All das natürlich mit einer einfachen Share-Funktion für Tiktok, Instagram, Facebook und Co kombiniert.

Grafik: Spotify

Neu hinzugekommen ist heuer eine Abteilung, die sich "2021: Der Film" nennt. Dabei werden ausgewählte Lieblingssongs mit Videosequenzen zu einem kurzen Film verarbeitet. Ebenfalls neu ist "Your Audio Aura", wo die bevorzugten Musikstimmungen farblich zum Ausdruck gebracht werden. Zudem gibt es eine Art Minispiel, wo die Spotify-User mit drei Fakten zum eigenen Hörverhalten konfrontiert werden und raten müssen, welcher der Punkte frei erfunden ist. Und auch Podcasts kommen heuer zum ersten Mal in den Auswertungen vor.

Rankings

Parallel dazu gibt es aber natürlich auch wieder traditionelle Jahrescharts quer über alle Nutzer hinweg. Dort stellt sich zum zweiten Mal in Folge der Rapper Bad Bunny als meistgehörter Künstler heraus. Dessen Titel kamen im Jahr 2021 auf 9,1 Milliarden Streams auf Spotify. Beim meistgehörten Song trägt Olivia Rodrigo mit "Drivers License" den Sieg davon, beim Album hat sie mit "SOUR" ebenfalls die Nase vorn.

Grafik: Spotify

Verbreitung

Spotify Wrapped führt jedes Jahr gleichermaßen zu einem Schwall an Social-Media-Postings über die eigenen Musikvorlieben wie auch zu Beiträgen, die davon genervt sind. Dem Anbieter dürfte beides recht sein, ist die gesamte Aktion doch recht günstige Werbung für den Service.

Die Spotify-Wrapped-2021-Auswertung soll im Laufe des Tages weltweit für alle Nutzer des Dienstes sowohl am iPhone als auch unter Android zur Verfügung stehen. (apo, 1.12.2021)