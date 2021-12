Foto: EPA/ELISABETTA BARACCHI

Bologna – Das Wiedersehen von Marko Arnautovic und seinem Ex-Trainer Jose Mourinho war am Mittwoch für den österreichischen Nationalteam-Kicker kein angenehmes. Der Bologna-Stürmer lag im Heimspiel gegen die AS Roma nach knapp einer Viertelstunde nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden und verlangte medizinische Hilfe. Der 32-Jährige, der in der italienischen Fußball-Meisterschaft bei sechs Toren hält, wurde in der 17. Minute ausgetauscht.

Arnautovic, der in der Saison 2009/10 unter Trainer Mourinho Reservist bei Inter Mailand war, plagen laut eigenen Angaben seit der Vorbereitung auf die EM im Juni muskuläre Probleme im Oberschenkel. Ob diese nun wieder akut geworden sind, oder es sich um eine neue Verletzung handelt, war vorerst nicht bekannt. (APA, 1.12.2021)