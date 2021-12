Das elfköpfige Array Collective bei der Bekanntgabe. Foto: Matt Alexander/PA via AP

Coventry – Das Belfaster Array Collective hat den renommierten britischen Turner-Preis 2021 gewonnen. Das wurde am Mittwochabend bei einer Zeremonie in der Kathedrale von Coventry von Pauline Black, Sängerin der in Coventry ansässigen Band The Selecter, bekanntgegeben. Die Gewinner erhalten 25.000 Pfund (29.600 Euro).

Bei der 1984 ins Leben gerufenen, nach dem britischen Maler Joseph Mallord William Turner (1775–1851) benannten Auszeichnung hatte die Jury erstmal ausschließlich Künstlerkollektive auf die Shortlist gesetzt. Die Wahl fiel auf das Array Collective, das in kollaborativen Aktionen von Künstlern und Aktivisten soziale und politische Themen in Nordirland bearbeitet und sich in spielerischer Weise mit traditionelle Identitäten und alten Mythologien befasst. Im Herbert Art Gallery & Museum in Coventry, wo Arbeiten aller Nominierten seit Ende September zu sehen sind, haben sie mit der immersiven Installation "Druithaib's Ball" eine Art Pub eingerichtet.

Nur Kollektive

Auf die Shortlist geschafft hatten es auch das Londoner Künstler-Kollektiv Black Obsidian Sound System, das Londoner Duo Cooking Sections, das in Cardiff von Künstlern, Community Workern, Autoren und anderen ins Leben gerufene Projekt Gentle/Radical sowie das Kollektiv Project Art Works aus Hastings.

Zu den bisherigen Turner-Preisträgern zählen Anish Kapoor, Damien Hirst, Rachel Whiteread, Antony Gormley oder Susan Philipsz. (APA, 2.12.2021)