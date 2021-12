Britney Jean Spears wurde am 2. Dezember 1981 in den USA geboren und ist 40 Jahre später einer der bekanntesten und größten Popstars der Welt. Auch wenn in den letzten Jahren der Streit um ihre Vormundschaft, die Mitte November beendet wurde, im Fokus stand, darf nicht auf Spears' musikalische Leistungen und Einfluss auf die Musikgeschichte vergessen werden.

Mit "...Baby One More Time" hat Spears' Karriere 1998 begonnen. BritneySpearsVEVO

Pophits und prägende Auftritte



Mit frühen Hits wie "...Baby One More Time", "Oops! ... I Did It Again" und "I Am A Slave 4 You" zementierte sie ihren Platz als Popprinzessin in der Branche ein, mit "Toxic" lieferte sie laut dem "Rolling Stone"-Magazin einen der besten Songs aller Zeiten ab. Spätere Werke wie "Gimme More", "Womanizer" oder "Work Bitch" waren weltweite Hits und gehören heute noch zu den beliebtesten Liedern in Spears' Diskografie.

Aber nicht nur ihre Musik machte Britney Spears zur Musikikone, popkulturell prägte die US-Sängerin den Zeitgeist durch skandalöse Auftritte und öffentliche Zusammenbrüche: Der Kuss mit Madonna auf der MTV-Awards-Bühne, das Latex-Outfit aus dem Video zu "Oops! ... I Did It Again" oder das berühmt-berüchtigte Jahr 2007, als sie sich in der Öffentlichkeit die Haare abscherte. Bis heute hat Spears über 100 Millionen Tonträger verkauft.



