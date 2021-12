Sebastian Kurz zieht sich nach STANDARD-Informationen aus der Politik zurück. Foto: Newald

Laut "Kronen Zeitung" zieht sich Altkanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz aus der Politik zurück. Dem STANDARD wurde diese Information aus ÖVP-Kreisen bestätigt. Die Geburt seines Sohnes habe letztendlich den Ausschlag gegeben, erklärte Kurz der "Krone" – als er sein Kind sah, habe es "Klick gemacht". Sein Nachfolger als ÖVP-Chef soll laut unbestätigten ÖVP-Informationen Innenminister Karl Nehammer werden, aber auch Europaministerin Karoline Edtstadler ist demnach im Gespräch – allerdings mit "Außenseiterchancen".

Für 11.30 Uhr lud die Partei in die Politische Akademie der Volkspartei zu einer persönlichen Erklärung des Noch-Bundesparteiobmannes. DER STANDARD wird live berichten.

Erst im November war Kurz als Bundeskanzler "zur Seite" getreten, sein Nachfolger wurde Außenminister Alexander Schallenberg. Kurz wurde allerdings ÖVP-Klubobmann und wechselte ins Parlament. Ausschlaggebend dafür waren Ermittlungen wegen Korruptionsdelikten.

Ermittlungen gegen Kurz

Gegen Kurz wird derzeit wegen mehrerer Verdachtsfälle ermittelt. Dabei geht es einerseits um die sogenannte Inseratencausa, andererseits um Falschaussagen vor dem Ibiza-U-Ausschuss. Konkret wirft man Kurz in der Inseratencausa Untreue und Bestechlichkeit vor. Im Akt zur Hausdurchsuchung wird der Altkanzler unter anderem verdächtigt, den ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid, mit der Organisation des mutmaßlichen Umfragedeals beauftragt zu haben. Kurz habe sich auch über den Status des "B.-Österreich-Tools" berichten lassen, halten die Ermittler fest. Im September 2016 informierte Schmid Kurz beispielsweise darüber, dass die gesamte Politikforschung von Österreich zu B. wandere. "Damit haben wir Umfragen und Co im besprochenen Sinne :-))", schloss Schmid den Chat.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hegt den Verdacht, dass eine Meinungsforscherin im Auftrag der ÖVP Umfragen zu Gunsten des Kurz teils frisiert haben soll. Diese seien im Boulevardblatt "Österreich" samt wohlwollender Berichterstattung abgedruckt worden – gegen Inserate. B. soll diese Umfragen zudem zuerst "verdeckt" über die Mediengruppe Österreich und dann als Studien mit "Scheinrechnungen" über das Finanzressort abgerechnet haben. Das sogenannte "B.-Österreich-Tool" sollte Kurz zunächst als ÖVP-Chef und dann als Kanzler in Stellung bringen, vermuten die Ermittler. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Falschaussage: Chats widersprechen Befragung

Die Vorwürfe in der Inseratencausa wiegen zwar am schwersten, sie sind aber nicht die einzigen – denn daneben belastet Kurz noch ein anderes Verfahren. Dabei geht es um den Vorwurf, dass der Ex-Kanzler im Rahmen des Ibiza-U-Ausschusses im Zusammenhang mit Postenbesetzungen der Staatsholding Öbag falsch ausgesagt haben soll. So hat Kurz bei seiner Befragung behauptet, bei der damaligen Bestellung der Aufsichtsräte, darunter Alleinvorstand Thomas Schmid, nicht eingebunden gewesen zu sein.

Für die Justiz wirkt das offenbar unglaubwürdig, weil sich mehrere Chats zwischen Kurz und Schmid anders interpretieren lassen. Die beiden unterhielten sich ziemlich konkret über Postenbesetzungen und vereinbarten im Sommer 2018 dazu auch einen persönlichen Termin. Nachdem der Aufsichtsrat dann im Februar 2019 konstituiert war, bedankte sich Kurz bei Schmid. Wörtlich schrieb er: "Super danke vielmals!!!! Du Aufsichtsratssammler." Im weiteren Gesprächsverlauf schrieb Schmid an Kurz: "Das ist dort mein Hauptberuf – bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate (…)." Worauf der Ex-Kanzler den mittlerweile ikonischen Satz retour schrieb und mit drei Küsschen versah: "Kriegst eh alles was du willst." (red, 2.12.2021)