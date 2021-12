Ein letzter Gruß an die Politikerin Angela Merkel. Foto: APA/dpa/Ralf Hirschberger

Mit einem Paukenschlag geht Angela Merkels lange Zeit im Berliner Kanzleramt am Donnerstag in die allerletzte Kurve. Am Abend ehrt die deutsche Bundeswehr die Noch-Kanzlerin mit dem "Großen Zapfenstreich". Neben dem Kirchenlied "Großer Gott, wir loben Dich" und Hildegard Knefs "Für mich soll's rote Rosen regnen" wird das Stabsmusikkorps der Bundeswehr bei der Abschiedszeremonie auch den DDR-Gassenhauer "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen zum Besten geben.

Merkel, die kommende Woche das Amt an ihren Nachfolger Olaf Scholz (SPD) übergibt, wird vor dem für 19.30 Uhr geplanten Beginn der Zeremonie eine kurze Rede halten. Wegen der Corona-Pandemie gibt es anders als üblich keinen Empfang und eine deutlich geringere Zahl an Gästen. Als Ehrengast wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet, er wird von seiner Ehefrau Elke Büdenbender begleitet.

Traditionsreiche Zeremonie

Der "Große Zapfenstreich" gilt als höchste Würdigung, welche die deutschen Streitkräfte einer Zivilperson zuteilwerden lassen können. Mit dem Brauch werden neben Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern etwa auch Bundespräsidenten und Verteidigungsminister bei ihrer Verabschiedung geehrt. Seine Ursprünge gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das Zeremoniell findet immer abends statt, besteht aus einem Aufmarsch, mehreren Musikstücken – darunter die Nationalhymne – und dem Ausmarsch. (red, 2.12.2021)