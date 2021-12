In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: APA/Robert Jäger Foto: APA/Robert Jäger

Wien – Noch ist ungewiss, wann genau der Lockdown für welche Branchen enden wird. Die Regierung will ja erst nächste Woche entscheiden, wie es weitergeht. Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer erhöht am Donnerstag in einer Pressekonferenz den Druck und spricht sich für ein Aufsperren aller Branchen aus. Zuletzt hatten Vertreter der Branchen Handel, Gastronomie und Hotellerie gefordert, wie geplant, nach Ende des zwanzigtägigen Lockdown am 12. Dezember wieder öffnen zu dürfen, zumindest für Geimpfte und von Covid-19 Genesene Personen. Den Betrieben würde jegliches Verständnis dafür fehlen, dass sie nicht mit ausgefeilten Sicherheitsvorkehrungen aufsperren dürften, so Mahrer.

Placebopolitik



Mahrer übte harte "systemische Kritik" an Bundes- und Landespolitik und wähnt sich damit auf einer Linie mit den Arbeitgebervertretern. Es sei "skandalös und ein Drama, dass Betriebe geschlossen haben, die nachweislich nicht zum Infektionsgeschehen beitragen", so der WKO-Chef. "Es ist Zeit, dass vom Quatschen ins Tun gekommen wird", anstelle einer "Placebopolitik", die Betriebe für die Versäumnisse der Politik bestrafe. Der Lockdown sei sachlich nicht begründet und es würden Gruppen gegeneinander ausgespielt.

Leider geschlossen: Mittlerweile haben wohl viele Betriebe bereits Übung im Lockdown. Foto: APA/Robert Jäger

Eine Verlängerung des Lockdown über Mitte Dezember hinaus oder nur stufenweise Öffnungen wolle er sich gar nicht vorstellen, so der WKO-Chef. Die Menschen hätten kein Verständnis mehr, es sei etwas "verrutscht", das sei demokratiepolitisch hochgefährlich.



Hilfen nachgeschärft

Von "ehestmöglich" spricht Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Sachen Öffnung bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Parteikollege und Finanzminister Gernot Blümel. "Ich bin einer der größten Kämpferinnen für das Aufsperren", sagt die Ministerin, die angesichts der sinkenden Infektionszahlen eine "hoffnungsvolle Entwicklung" ortet. Wichtig sei nun aber den "sehr schmerzhaften Lockdown" abzufedern und das sei auch Dank der Unterstützung aus dem Finanzministerium geglückt. So bleibe der Schutzschirm für Veranstalter aufrecht – über 1.200 Anträge hätte es bereits gegeben sagt Köstinger. Sie verweist zudem auf die staatliche Übernahme von Haftungen im Ausmaß von 300 Millionen Euro für Reisebüros. Auch die Haftungsübernahme für Tourismusbetriebe werde verlängert.

Auch Finanzminister Blümel hat bei einigen Instrumenten nachgeschärft. Wichtig sei, dass die Hilfen rasch erfolgen, hier sei auch nachjustiert worden, so Blümel: Der Corona-Ausfallbonus kann demnach künftig bereits am 10. jedes Monats für den Vormonat beantragen werden. "Das bedeutet, dass die ersten Auszahlungen schon vor Weihnachten getätigt werden können", so der Finanzminister.

Die bekannten Hilfsinstrumente wurden wieder ausgepackt. Foto: APA/Robert Jäger

Antragsberechtigt sind alle Neugründungen bis zum 1. November 2021. Weitere Voraussetzungen: Mindestens 30 Prozent Umsatzeinbruch im November und Dezember bzw. 40 Prozent von Jänner bis März (Vergleich zu November, Dezember sowie März 2019 bzw. 2020 im Jänner und Februar). Die Ersatzrate liegt bei zehn bis 40 Prozent des Umsatzrückgangs, je nach Kostenstruktur der Branche. Der maximale Rahmen beträgt 2,3 Millionen Euro (statt 1,8 Millionen bisher).

Härtefallfonds wieder aktiviert



Für Klein- und Kleinstunternehmer (die bis zum 1.11.2021 gegründet wurden und einen Umsatzrückgang von 30 Prozent im November und Dezember bzw. 40 Prozent ab Jänner erlitten haben, Anm.) wird mit 1. Dezember der im September ausgelaufene Härtefallfonds wieder aktiviert. Seit Beginn der Krise seien allein über die Wirtschaftskammer durch den Härtefallfonds 2,2 Milliarden Euro ausgezahlt worden, so Blümel.

Beim Verlustersatz gilt eine Ersatzrate von 70 bis 90 Prozent des Verlusts. Voraussetzung ist ein Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent von November bis Dezember im Vergleich zu November/Dezember 2019 bzw. mind. 40 Prozent Umsatzeinbruch von Jänner bis März im Vergleich zu Jänner, Februar und März 2019.



Leistbar sei dies ohne Zweifel verweist der Finanzminister auf die OECD-Prognose für Österreich. Die Industriestaaten-Organisation rechnet 2022 mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,6 Prozent, für heuer mit einem Wirtschaftswachstum von 4,1 Prozent. Dies entspreche den Erwartungen der Bundesregierung, so Blümel. Zu den Kosten der Hilfsmaßnahmen meinte er, laut bisherigen Erfahrungen würden diese beim Ausfallbonus bei rund 700 Millionen Euro im Monat liegen, beim Härtefallfonds bei 100 Millionen Euro – die Verlängerung werde sich in diesem Rahmen bewegen. (rebu, 2.12.2021)