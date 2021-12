Jedes Jahr wird zu dieser Zeit das jüdische Fest Chanukka gefeiert. Jüdinnen und Juden gedenken dabei der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem. Dabei werden gewisse Rituale begangen, es wird viel gegessen und gespielt. Aufgrund der Pandemie wurden viele sonst öffentliche Veranstaltungen und Angebote ins Internet verlegt. Am 6. Dezember endet das jüdische Lichterfest heuer. Doch wie lange wurde es nun gefeiert? Und was bedeutet der Name Chanukka eigentlich? Testen Sie Ihr Wissen!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Wie feiern Sie als Jüdin oder Jude Chanukka? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 6.12.2021)