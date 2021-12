Tour-Chef Simon stellt Tennisturniere in China über 2022 hinaus infrage: "Wir wollen selbst mit Peng sprechen"

Die Situation um Peng Shuai ist nach wie vor ungeklärt. Foto: APA/AP/Wong

Los Angeles – WTA-Boss Steve Simon hält einen langfristigen Abschied der Tennistour aus China für möglich, sollte sich die Situation um Peng Shuai nicht aufklären. Eine Absage der für in dem Land geplanten Veranstaltungen über das Jahr 2022 hinaus sei eine mögliche Konsequenz, sagte er am Mittwochabend nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP.



In einer Mitteilung hatte der Chef der Dachorganisation der Frauen-Tour zuvor gesagt, dass die WTA wegen der unklaren Situation alle Turniere in China inklusive Hongkong mit sofortiger Wirkung aussetzen werde. Die frühere Nummer eins der Doppel-Weltrangliste hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht.

Ihr Post wurde bald gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um das Wohlergehen der Tennisspielerin. Die WTA vermutet, sie werde unter Druck gesetzt und könne sich nicht frei bewegen.

"Wir wollen definitiv selbst mit Peng sprechen"

Simon betonte nach Angaben der AP erneut die Forderung der WTA: "Wir wollen definitiv selbst mit Peng sprechen und sicher sein können, dass sie wirklich in Sicherheit und frei ist und nicht zensiert wurde, bedroht oder irgendetwas in dieser Art", sagte Simon. Dieser Ansatz und die Forderung an die Behörden sei beständig und werde sich nicht ändern.

Simon betonte zudem, dass bisher keines der Turniere in China abgesagt worden sei und sie wie geplant gespielt werden könnten, sollte die Regierung Chinas die Forderungen der WTA erfüllen. "Wir haben noch nichts abgesagt, aber wir sind darauf vorbereitet, an diesen Punkt zu kommen", sagte Simon. Man werde dann auch darüber diskutieren, ob das nur für 2022 gelte oder für die Zukunft. "Das sind alles Fragen, die kommen werden."

Unterdessen hat sich der Chefredakteur der chinesischen Staatszeitung "Global Times" gemeldet. "Die WTA will Peng Shuai erzwingen, um die Attacke des Westens auf das chinesische System zu unterstützen", schrieb Hu Xijin auf Twitter. Am 21. November hatte Peng einen 30-minütigen Videocall mit IOC-Präsident Thomas Bach, in dem sie ihm mitteilte, sie sei sicher. Für WTA-Boss Simon ist das aber nicht genug, man sei nicht davon überzeugt, dass es ihr gutgehe. Zudem seien eine intensive und transparente Ermittlung zu den Vorwürfen gegen den früheren Vizepremier Zhang Gaoli zu führen.



"Bösartiger Hype"

Chinas Außenministerium hatte im Vormonat verlautbart, dass "bestimmte Leute" den "bösartigen Hype" und die "Politisierung" von Peng stoppen sollten. Die Ankündigung der WTA, sich von einem seiner größten Märkte zu verabschieden, haben viele wichtige Persönlichkeiten im Tennissport sehr begrüßt. (APA, 2.12.2021)