Karl Nehammer bei einer Pressekonferenz vergangene Woche im Innenministerium. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Auf Sebastian Kurz' Rücktritt als Bundeskanzler folgte am Donnerstag dessen endgültiger Rückzug aus der Politik. Damit dürfte auch einige andere Veränderungen in der Bundesregierung einhergehen. Als Favorit für die Nachfolge als ÖVP-Chef und Regierungschef gilt STANDARD-Informationen zufolge der aktuelle Innenminister Karl Nehammer. Er würde damit Alexander Schallenberg als Bundeskanzler ablösen, der dann wieder ins Außenministerium zurückwechseln würde.

Berichten des "Kurier" zufolge soll auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck abgelöst werden. Finanzminister und Kurz-Vertrauter Gernot Blümel hingegen soll demnach in der Regierung bleiben. Laut nicht bestätigten ORF-Informationen hingegen könnte Blümel als Finanzminister gehen. Spekulationen gibt es auch um einen möglicherweise neuen Posten für Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler. Sie war ursprünglich als mögliche Kanzlerin im Gespräch und könnte nun dem Vernehmen nach Innenministerin werden. Für Freitagnachmittag steht eine Sitzung des ÖVP-Vorstands auf der Tagesordnung.

"Klick gemacht"

Erst Anfang Oktober war Kurz im Zusammenhang mit Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der sogenannten Inseratenaffäre als Bundeskanzler "zur Seite getreten", wie seine Partei es formulierte. Seinen Rücktritt als Parteichef und Klubobmann begründete Kurz nun mit der Geburt seines Sohnes, der am vergangenen Samstag zur Welt gekommen ist. Als er sein Kind gesehen habe, "hat es klick gemacht", schreibt die "Krone".

Seit Donnerstag ist auch der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss auf Schiene. Der Geschäftsordnungsausschuss hat dafür einstimmig den grundsätzlichen Beweisbeschluss gefasst. Eingefordert hatte den U-Ausschuss die Opposition, zugestimmt haben jetzt auch ÖVP und Grüne. Im Zentrum der von SPÖ, FPÖ und Neos verlangten Untersuchungen steht Kurz' Kanzlerschaft. Beleuchtet haben will die Opposition, inwiefern zwischen 18. Dezember 2017 und 11. Oktober 2021 Vorteile an mit der ÖVP verbundene Personen durch Organe der Vollziehung des Bundes zu parteipolitischen Zwecken gewährt und ob damit Gesetze gebrochen wurden. Unmittelbarer Anlass für den Antrag war, dass im Oktober Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz und andere wegen Untreue und Bestechlichkeit in der neuen Inseratenaffäre bekannt wurden. (red, APA, 2.12.2021)