Nach geplanten zwei Jahren Bauzeit soll der Gebäudekomplex Anfang 2024 eröffnet werden. Visualisierung: Picasa

Büros, Serviced Apartments und Nahversorgung statt Bekleidung: In der Favoritenstraße 73-75 im 10. Wiener Gemeindebezirk befand sich bis 2016 das Modehaus Tlapa. Dann sperrte das 1873 gegründete Unternehmen zu, 2019 wurde das alte Gebäude abgerissen.

An dem prominenten Standort in der Favoritner Fußgängerzone errichtet die Vermehrt AG bzw. deren Tochter Vermehrt GmbH nun ein neues Gewerbeobjekt mit rund 20.000 Quadratmetern Nutzfläche. Am Mittwoch fand der Spatenstich statt.

Rewe zieht im Erdgeschoß ein

Rund 6.800 Quadratmeter werden künftig als Büroflächen, 5.000 Quadratmeter als Serviced Apartments (126 Einheiten) und 2.000 Quadratmeter als Retailflächen genutzt. Laut einer Aussendung der Vermehrt GmbH sind bereits 100 Prozent der Büros und Apartments langfristig vermietet, von den Retailflächen an der Ecke Favoritenstraße/Landgutgasse auch bereits 75 Prozent.

Die größte Fläche im Erdgeschoß wurde laut einem Vermehrt-Sprecher an den Rewe-Konzern vermietet, hier wird also ein Lebensmittelhändler einziehen. Fix ist auch eine Trafik, für kleinere Restflächen werden noch Mieter gesucht.

Büromieter aus dem öffentlichen Bereich

Die Büroflächen werden von einem Mieter "aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich" bezogen werden, heißt es weiters; welcher das ist, wird noch nicht verraten. Die Serviced Apartments werden von Limehome betrieben werden. Der deutsche Anbieter ist in Österreich bisher schon mit einem Standort in der Landgutgasse in Wien sowie in Linz und Villach vertreten.

Neu errichtet wird auch eine Tiefgarage. Fertiggestellt werden soll das Objekt Anfang 2024. (mapu, 2.12.2021)