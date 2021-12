Finanzminister Gernot Blümel kündigte am Donnerstag zusammen mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger weitere Corona-Wirtschaftshilfen für den Winter an. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Donnerstag den Pfad der weiteren Corona-Wirtschaftshilfen bekanntgegeben und auf die gute OECD-Prognose für Österreich verwiesen. Diese entspreche genau den Erwartungen der Regierung. Zu den Kosten der Hilfsmaßnahmen meinte er, laut bisherigen Erfahrungen würden diese beim Ausfallbonus bei rund 700 Millionen Euro im Monat liegen, beim Härtefallfonds bei 100 Millionen Euro – die Verlängerung werde sich in diesem Rahmen bewegen. Wichtig sei, dass die Hilfe rasch erfolge, hier sei nachjustiert worden, auch beim Hilfsrahmen.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte bei dem gemeinsamen Pressetermin die sinkende Zahl der Neuinfektionen und sprach von einer "hoffnungsvollen Entwicklung". Um den "sehr schmerzhaften Lockdown" abzufedern, werde der Schutzschirm für Veranstalter aufrecht bleiben, bei den Reisebüros werde es einen staatlichen Haftungsrahmen von 300 Millionen Euro geben. Die Haftungsübernahme für Hoteliers werde verlängert. Für Privatzimmervermieter, die ihre Anträge über einen Steuerberater abwickeln, soll es eine "Fast Lane" bei der Abwicklung geben.

Angesprochen auf den Unmut der Gastronomen und Hoteliers über eine mögliche Verlängerung des derzeitigen Lockdowns betonte die Ministerin vor Journalisten: "Ich bin eine der größten Kämpferinnen für das Aufsperren."

Ausfallbonus noch vor Weihnachten

Zu den Details der heute präsentierten Hilfen für die Wirtschaft: Der Corona-Ausfallbonus kann künftig bereits am 10. jedes Monats für den Vormonat beantragen werden. "Das bedeutet, dass die ersten Auszahlungen schon vor Weihnachten getätigt werden können", so Blümel. Gemeinsam mit Köstinger gab er am Donnerstag ein Update zu den Corona-Hilfen. Seit Beginn der Krise seien allein über die Wirtschaftskammer durch den Härtefallfonds 2,2 Milliarden Euro ausgezahlt worden.

Mit 1. Dezember wird der im September ausgelaufene Härtefallfonds wieder aktiviert, um vor allem Kleinstunternehmerinnen und -unternehmern zu helfen, erklärte Blümel. Für den Zeitraum November 2021 bis März 2022 können monatlich bis zu 2.000 Euro beantragt werden. Antragsberechtigt sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die bis zum 1. November 2021 gegründet wurden und einen Umsatzrückgang von 30 Prozent (November und Dezember) bzw. 40 Prozent (ab Jänner) erlitten haben.

Zum Antrag des Ausfallbonus mit 10. Dezember hielt der Finanzminister fest, dass alle Neugründungen bis zum 1. November 2021 antragsberechtigt sind. Weitere Voraussetzungen: Mindestens 30 Prozent Umsatzeinbruch im November und Dezember bzw. 40 Prozent von Jänner bis März (Vergleich zu November, Dezember sowie März 2019 bzw. 2020 im Jänner und Februar). Die Ersatzrate liegt bei 10 bis 40 Prozent des Umsatzrückgangs, je nach Kostenstruktur der Branche. Der maximale Rahmen beträgt 2,3 Millionen Euro (statt 1,8 Millionen bisher).

Beim Verlustersatz gilt eine Ersatzrate von 70 bis 90 Prozent des Verlusts. Voraussetzung ist ein Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent von November bis Dezember im Vergleich zu November/Dezember 2019 bzw. mind. 40 Prozent Umsatzeinbruch von Jänner bis März im Vergleich zu Jänner, Februar und März 2019. (APA, 2.12.2021)