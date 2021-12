Warum ist Unterdrückung so schwer aus unserer Gesellschaft zu verbannen? Weil sie noch immer ein unterschätzter Teil von uns allen ist, lautet eine der Antworten von Emilia Roig

Lesezeichen Wie wir Rassismus nicht weiter in die Zukunft tragen

Im Dezember schauen wir in unserem Buchclub auf das vergangene Buchjahr zurück – und besprechen eines der wohl wichtigsten Bücher dieses Jahres: "Why We Matter. Das Ende der Unterdrückung" von Emilia Roig. Die Politikwissenschafterin untersucht darin die Ursprünge und gezielten Mechanismen von Rassismus, Sexismus und anderen Formen der Unterdrückung – und wie sie sich gegenseitig verstärken können.

Emilia Roig, "Why We Matter". 22 Euro / 397 Seiten, Aufbau-Verlag 2021

Foto: Aufbau Verlag

Detailliert und engagiert beschreibt Roig, wie Rassismus immer wieder erfolgreich bagatellisiert und verteidigt wird und so bis heute fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Roig bietet in dem Buch nicht nur ihr theoretisches Wissen und Ideen, wie eine Welt ohne Rassismus vorstellbar werden könnte, sondern sie erzählt auch von ihren eigenen Erfahrungen, die sie als schwarze, queere Frau mit Diskriminierung auf mehreren Ebenen macht.

Gast bei Lesezeichen ist diesmal Noura Maan, Außenpolitikredakteurin und Chefin vom Dienst. (red, 3.12.2021)

Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.