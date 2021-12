Die anhaltende Pandemie spiegelt sich auch in Apples Top Ten für iPhone und iPad wider. Homeoffice, Streaming und Corona-Apps führen das Feld an

Die Pandemie hat selbst die Apple-App-Charts fest im Griff. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Alle Jahre wieder veröffentlicht Apple die Liste der beliebtesten Apps des Jahres. Beliebtheit ist dabei allerdings nicht mit den Bewertungen der User gleichzusetzen, sondern mit der Anzahl an Downloads. Wenig überraschend dominiert die Pandemie die Apps-Charts in Österreich. Auf dem ersten Platz der Gratis-Apps für das iPhone landete die "Grüner Pass"-App, während auf dem iPad Zoom den ersten Platz abstaubte.

Signal sitzt Whatsapp im Nacken

Auch die wenig schmucke Handysignatur, die für diverse Online-Behördengänge, aber auch für das Log-in beim elektronischen Impfpass benötigt wird, schaffte mit Platz sechs eine Top-Platzierung. Spannend ist auch, dass der alternative Messenger Signal nach Whatsapp auf dem dritten Platz und damit vor Instagram, Youtube, Google Maps oder Tiktok landete.

Die Top Ten der Gratis-Apps auf dem iPad lesen sich eher als "Best of" Microsofts bzw. lassen vermuten, dass das Tablet im Homeoffice neben Entertainment auch tatsächlich zum Arbeiten verwendet wird. Hinter Zoom findet sich Microsofts Chatsoftware Teams, die in vielen Firmen eingesetzt wird. Mit Word, Powerpoint und Excel ist der ehemalige Konkurrent stark in den Top Ten vertreten. Den Rest machen Stramingplattformen wie Netflix, Youtube, Amazon und erstaunlicherweise auch Disney+ aus.

Kostenpflichtige Apps und Games

Bei den Apps, die bezahlungspflichtig sind, gehört Platz eins auf dem iPhone dem Messenger-Dienst Threema. Danach folgt die Augmented-Reality App Peakfinder, mit der sich Berggipfel von jedem Ort der Erde aus bestimmen lassen. Auf Platz drei landete die Poduktivitäts-App Forest. Mit Goodnotes 5, Procreate und Notability führen ebenfalls Apps zum Notizenmachen sowie zum Zeichnen und Malen die Jahrescharts an.

Bei den Games dominieren altbekannte Titel. "Among Us!" und "Minecraft" sind sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad die beliebtesten Gratis- bzw. bezahlten Titel. Weitere Games in den Top Ten sind "Bloons TD 6", "Project Makeover", "Roblox" und "Monopoly". Auch Pandemieinhalte dürfen nicht fehlen. So hat es die seit einigen Jahren verfügbare Simulation "Plague", bei der man gegen die globale Verbreitung von Krankheiten und Viren ankämpfen muss, auf den dritten Platz der bezahlten iPhone-Games geschafft. (red, 2.12.2021)