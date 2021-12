Zumindest in den USA kann man das Quad-Bike für rund 2.000 Dollar bereits kaufen

Für einen kurzen Ausflug scheinen die Quads geeignet zu sein. Nach 24 Kilometern ist der Akku allerdings leer. Foto: Tesla

Seit Mittwoch wird das "Cyberquad für Kinder" auf der Onlineseite von Tesla für umgerechnet 1.675 Euro angeboten. Wer jetzt vorbestellt, soll das Fahrzeug sogar noch vor Weihnachten zu Hause stehen haben.

Kein Kinderspielzeug

Optisch erinnert das Cyberquad an das Videospiel "Halo", passt aber auch wunderbar in die futuristische Designsprache, die Tesla mit dem Cybertruck begonnen hat. Maximal 16 km/h schnell soll das Fahrzeug für Kinder sein und über eine Reichweite von etwa 24 Kilometern verfügen. Tesla bewirbt das Cyberquad auf der Website als vollelektrisches Fahrzeug für Kinder, mit einem "Stahlrahmen, einem gepolsterten Sitz und einer verstellbaren Federung". Als Mindestalter werden vom Hersteller acht Jahre angegeben.

Mit einem Eigengewicht von 55 Kilogramm kann das Cyberquad maximal 68 Kilogramm tragen. Besonders schnell laden kann das Gefährt leider nicht. Satte fünf Stunden soll eine volle Ladung dauern. Ein Lichtbalken auf der Rückseite präsentiert sich als hübscher Blickfang.

Tesla-Designchef Franz von Holzhausen teilte auf Twitter ein paar Eindrücke, die ihn mit seinen Kindern bei einen Ausflug mit dem Cyberquad zeigen.

Bereits verfügbar

Im Gegensatz zu seinem großen Bruder, dem ebenfalls 2019 angekündigten Cyberquad für Erwachsene, soll die kindgerechte Version bereits in den nächsten Wochen an Käufer ausgeliefert werden. Wie immer bei Tesla kann es natürlich passieren, dass das Gefährt schnell ausverkauft ist. In Österreich stellt sich das Problem nicht. Hier scheint das Cyberquad für Kinder noch gar nicht auf. (red, 2.12.2021)