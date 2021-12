Die "Vorarlberger Nachrichten" und ihr Chefredakteur Gerold Riedmann gehen auf Distanz zu Meinungsforschungsinstitut Dr. Berndt. Foto: APA/HANS PUNZ

Bregenz – Die Chefredaktion der "Vorarlberger Nachrichten" geht nach einem Ö1-Bericht auf Distanz zu dem Meinungsforschungsinstitut Dr. Berndt, das sowohl für die "VN" als auch für die ÖVP gearbeitet hat. Die Redaktion publizierte in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die Leser eine Klarstellung des Instituts über die Zusammenarbeit, demnach sind keine Auskünfte über "VN"-Umfragen an die ÖVP gegangen. Die "VN"-Redaktion betonte ihre redaktionelle Unabhängigkeit.

VN-Chefredakteur Gerold Riedmann.

Auslöser der Diskussion war ein Bericht des Ö1-Medienmagazins #Doublecheck. Ö1 hatte unter anderem berichtet, dass Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler Anteile an der Kommunikationsberatungsfirma Mediateam hält, an der auch die Russmedia Verlags GmbH zu 40 Prozent beteiligt ist – der STANDARD berichtete auch über die Causa. Diese Werbeagentur wickelt das Anzeigengeschäft für die Zeitung der vom Wirtschaftsbund dominierten Vorarlberger Wirtschaftskammer ab. Zudem arbeiteten sowohl die "Vorarlberger Nachrichten" als auch die Vorarlberger ÖVP laut dem Bericht mit dem Meinungsforschungsinstitut Dr. Berndt zusammen.

Absprachen

Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass Aufträge von Zeitung und Partei ineinanderfließen, erklärte Firmengründer Edwin Berndt gegenüber Ö1: "Die ÖVP erkundigt sich schon immer wieder, ob für die VN was ansteht. Und dann sprechen wir das ab, Doppelgleisigkeiten gibt es keine. Nur halt bei der Sonntagsfrage." Eine Unvereinbarkeit sah Berndt, der die Geschäftsführung vor Jahren an seinen Sohn abgab, nicht.

Die Chefredaktion der "Vorarlberger Nachrichten" betonte nun in einem auf der Leserbrief-Seite veröffentlichten Schreiben an die Leser: "Die VN-Redaktion bekennt sich zu redaktioneller Unabhängigkeit und handelt auch danach". Die "Vorarlberger Nachrichten" forderten eine Klarstellung des Instituts und wollten wissen, wie die im Interview getätigten Aussagen zu verstehen seien, was für Auskünfte über "VN"-Aufträge an politische Parteien gegeben wurden und ob von der Zeitung in Auftrag gegebene Umfragen vorab politischen Parteien zur Verfügung gestellt wurden bzw. ob Umfragewerte, die die Zeitung unabhängig in Auftrag gegeben hatte, nach "Absprachen" mit Parteien verändert wurden.

Institut: ÖVP habe nie Ergebnisse der VN bekommen

Das Institut hat dies in der Stellungnahme verneint. Man habe "nie Inhalte einer VN-Erhebung an Dritte weitergegeben". "Die ÖVP hat nie Ergebnisse der VN bekommen", hieß es. Von Absprachen könne nicht die Rede sein. Auch die Sonntagsfrage sei "immer separat – unabhängig voneinander – erhoben worden", so das Institut. Die "Vorarlberger Nachrichten" erklärten, mit Dr. Berndt habe man seit 1972 zusammengearbeitet, "es besteht jedoch aktuell kein Vertragsverhältnis mehr". Schon bisher hätten die "VN" zu allen Meinungsumfragen Transparenzkriterien wie Auftraggeber, Samplegröße und Umfragemethoden veröffentlicht. Man werde weiterhin Positionen einnehmen, Artikel und Meinungsbeiträge veröffentlichen, die politischen Parteien nicht gefallen. "Äquidistanz lautet unser Ziel", betonte die Chefredaktion. Verpflichtet fühle sich die Redaktion allein ihren Leserinnen und Lesern.

Russmedia verweist auf Ausschreibung

Zu der seit 2013 bestehenden Beteiligung an der Werbeagentur hatte Russmedia-Geschäftsführer Markus Raith in den "Vorarlberger Nachrichten" erklärt, dass die "Anzeigenvermarktung von verschiedensten Medien zu einem der Geschäftsbereiche von Russmedia" gehöre. Zudem habe Mediateam den "Vermarktungsauftrag für die Medien der Wirtschaftskammer über eine EU-weite öffentliche Ausschreibung gewonnen".

Die Causa hat auch in der Vorarlberger Landespolitik hohe Wellen geschlagen, so kritisierte die Opposition die Geschäftspraktiken und ortete Klärungsbedarf. SPÖ, NEOS und FPÖ hinterfragten – wie berichtet – in Anfragen an Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) die Konstruktion. Im Raum steht der Vorwurf der indirekten Parteienfinanzierung. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kündigte eine Prüfung an. (APA, 2.12.2021)