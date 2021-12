Linz – Blau Weiß Linz arbeitet an der Vertragsauflösung mit dem an einer Herzschwäche laborierenden Stürmer Raphael Dwamena. Wie Sportchef Tino Wawra gegenüber dem Sportportal laola1 bekanntgab, sei dem 26-Jährigen in dieser Woche mitgeteilt worden, dass er für den Fußball-Zweitligisten nicht mehr auf dem Platz stehen wird. "Das Risiko ist uns einfach zu groß", betonte Wawra. Die Entscheidung sei dem Verein schwer gefallen, hielt der Ex-Profi fest.

Dwamena hatte sich am 27. Oktober während der Cup-Partie gegen den TSV Hartberg plötzlich auf die Brust gegriffen und war in der Nähe der Ersatzbank zusammengebrochen. Das Spiel wurde nach einer kurzen Unterbrechung schlussendlich abgebrochen. Der seit Sommer bei Blau Weiß engagierte Ghanaer spielt wegen seiner Probleme mit dem Herzen mit einem eingesetzten Defibrillator, der ihn wohl vor Schlimmerem bewahrte. Dwamena selbst hatte im Anschluss bekannt gegeben, dass er seine Karriere gerne fortsetzen wolle. (APA; 2.12.2021)