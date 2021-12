In einem Video ist zu sehen, wie Teilnehmer der Corona-Demo in Linz auf einen Kameramann losgehen, bis die Polizei einschreitet

Linz – Eine Frau, die "Massenmörder" schreit, und eine aufgebrachte Menge, die "Lügenpresse" skandiert und einen ORF-Kameramann ins Visier nimmt: Auf der Corona-Demonstration am Mittwoch in Linz musste die Polizei einschreiten, um womöglich Schlimmeres zu verhindern.

Die Szene ist ca. ab Sekunde 50 zu sehen. petdri

Das dokumentiert ein Video, das in sozialen Netzwerken die Runde macht. Der Aufruf von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu einem "Warnstreik" hatte seine Wirkung gezeigt. In mehreren Bundesländern wurde am Mittwoch wieder vor allem gegen die geplante Impfpflicht demonstriert. In Klagenfurt und St. Pölten zogen die Demonstranten spontan vor die jeweiligen ORF-Landesstudios.

Der Presseclub Concordia veröffentlichte am Donnerstag auf Twitter einen Appell an die Polizei, Medien und Journalisten zu schützen.

Angriffe auf Medienvertreter können etwa auch hier gemeldet werden. (red, 2.12.2021)