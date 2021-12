Der Künstler Max Hollander (Josef Bierbichler) macht in "Im Winter ein Jahr" eine erste Skizze von der skeptischen Lilli (Karoline Herfurth), Arte, 20.15 Uhr. Foto: Constantin Film

Re: Faire Wolle – Neue Wege in der Textilindustrie Zwar gilt Wolle als Naturprodukt. Ihre Herstellung ist aber oft wenig ökologisch und tierfreundlich. Derzeit werden neue und nachhaltige Verfahren entwickelt. Bis 20.15, Arte

Keiner schiebt uns weg (D 2018, Wolfgang Murnberger) Lilli (Alwara Höfels) arbeitet in einem Fotolabor in Gelsenkirchen. Als sie erfährt, dass die Männer deutlich mehr Lohn bekommen, kämpft sie mit ihren Arbeitskolleginnen beherzt für Lohngleichheit. In Anlehnung an eine wahre Begebenheit. Bis 21.45, 3sat

Im Winter ein Jahr (D 2008, Caroline Link) Die erfolgsorientierte Innenarchitektin Eliane (Corinna Harfouch) bittet einen berühmten Maler (Josef Bierbichler), ein Porträt ihrer Tochter Lilli (Karoline Herfurth) und ihres tödlich verunglückten Sohnes zu machen. Regisseurin und Autorin Caroline Link erzählt in ihrem Drama von der unerwarteten Annäherung verletzter Seelen. Bis 22.20, Arte

Geronimo – Eine Legende (USA 1993, Walter Hill) Die Geschichte des Apachenanführers Geronimo (Wes Studi), der sich gegen die Zerstörung seines Stammes wehrt. Episches, zunächst unterschätztes Westernmeisterwerk von Walter Hill (The Long Riders). Die großartige Filmmusik steuerte erneut Slide-Gitarre-Gott und Musikforscher Ry Cooder bei. Bis 0.15, 3sat

Universum History: Kennedys Europa – Die Reisen des jungen JFK In Tirol hatte er eine Affäre, in Wien ist ihm das Geld ausgegangen, und auch am Wörthersee war er zu Gast: Der junge John F. Kennedy bereiste mehrmals Europa und kam auch wiederholt nach Österreich. Bis 23.20, ORF 2

Jackie (USA/CHL/F/D 2016, Pablo Larraín) Am 22. November 1963 sitzt Jackie Kennedy neben ihrem Mann, dem Präsidenten der USA, als dieser erschossen wird. Pablo Larraín zeigt in seinem ersten englischsprachigen Film, wie sich die von Natalie Portman verkörperte Präsidentengattin noch im Schockzustand bemüht, ihrer Rolle gerecht zu werden. Bis 0.50, ORF 2