Das Haus ist für die Aktion natürlich weihnachtlich geschmückt und sieht wie in der Komödie von 1990 aus. Foto: Airbnb

Einmal im Haus von "Kevin – Allein zu Haus" übernachten können. Dieser Wunsch vieler Fans könnte im Dezember dieses Jahres wahr werden. Dank einer Verlosung der Vermietungsplattform Airbnb können die Gewinner Fallen aufstellen und mit Kevins Bruder Buzz in Erinnerungen schwelgen.

Fotos erlaubt

Vor fast genau 31 Jahren, am 16. November 1990, erschien der Film "Kevin – Allein zu Haus". Der unglaublich populäre Film sorgte nicht nur dafür, dass viele Babys dieser Zeit Kevin getauft wurden, sondern auch der Schauspieler Macaulay Culkin über Nacht berühmt wurde. Seine Geschichte gilt es an anderer Stelle aufzuarbeiten – hier soll es um das berühmte Haus gehen, das der damals noch sehr junge Racker gegen zwei Einbrecher verteidigen musste.



Das in Winnetka, in der Nähe von Chicago, stehende Haus kann von einer ganzen Familie für einen Tag und eine Nacht bewohnt werden. Begleitet werden die Besucher von Kevins größerem Bruder Buzz, der mit bürgerlichem Namen Devin Ratray heißt und von der Buchungsplattform Airbnb offenbar ebenfalls für diese Aktion gebucht wurde.

Der Besuch wird ein paar Highlights für Fans bieten, etwa das Aufstellen von kleinen Fallen gegen Einbrecher. Auch die grüne Robe aus dem Film soll zum Anprobieren bereitliegen, die Tarantel von Buzz darf zumindest aus der Distanz betrachtet werden. Natürlich ist das Haus passend für Weihnachten geschmückt. Fotos, die im Haus gemacht werden, dürfen natürlich veröffentlicht werden.

Diese Stufen werden Fans aus dem Film kennen und besonders vorsichtig eine nach der anderen erklimmen. Foto: Airbnb

PR-Aktion

Und warum das alles? Airbnb scheint eine Kooperation mit Disney und der Film-Fortsetzung "Nicht schon wieder allein zu Haus" zu haben, der derzeit auf Disney+ zu sehen ist. Zusätzlich spendet Airbnb einmalig dem Chicago La Rabida Children Hospital, das sich unter anderem auf chronische Krankheiten und Kinder mit Behinderungen spezialisiert hat.

Wer an der Aktion teilnehmen will, kann sich ab dem 7. Dezember auf der Website bewerben – das Losglück entscheidet, wer am 12. Dezember tatsächlich im Haus übernachten wird dürfen. (red, 2.12.2021)