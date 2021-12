Kathrin Zierhut ist neue Co-Geschäftsführerin von Peter Schöber bei ORF 3. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Ingrid Thurnher übersiedelt mit 1. Jänner 2022 in die ORF-Radiodirektion, der ORF hat ihren Job als Chefredakteurin von ORF 3 ausgeschrieben. Geschäftsführer Peter Schöber soll sich eine Frau in der Chefredaktion wünschen. Sein Wille dürfte auch geschehen.

Der Manager des Kultur- und Infosenders soll schon Nadja Bernhard (Zeit im Bild) in Sachen Chefredaktion angesprochen haben, zudem Lou Lorenz-Dittlbacher (ZiB 2). Auch Susanne Schnabl (Report), die gerade bei der Moderation von Politik live aushilft, wird genannt, zudem etwa die bisherige Korrespondentin Birgit Schwarz, zurück aus Berlin. Intern werden derzeit vor allem Lorenz-Dittlbacher gute Chancen eingeräumt – so sie sich denn bewirbt. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember 2021.

Seit Donnerstag bestellt ist Schöbers Co-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut, bisher Administrations- und Personalchefin des ORF. Für den Job soll der nächste ORF-General Roland Weißmann Radio-Adminstrator Werner Dujmovits vorsehen.

Chefproducer

Ausgeschrieben hat der ORF auch Weißmanns bisherige Funktion als Finanzchef des ORF-Programms (Chefproducer). Das soll Weißmanns enger Mitarbeiter Michael Krön übernehmen, berichtete der Kurier.

Ebenfalls am Donnerstag bestellte der ORF-Stiftungsrat Alexander Hirschbeck, bisher Vertriebsleiter der GIS, zum Geschäftsführer der ORF-Gebührentochter. Harald Kräuter wechselt als Technik-Direktor zurück in den ORF.

Den "Zug in die richtige Richtung" sieht Thomas Zach fortgesetzt, der Sprecher der ÖVP-nahen Mehrheitsfraktion im ORF-Stiftungsrat mit Blick auf weitere weibliche Besetzungen nach den Direktorinnen und Landesdirektoren. "Frauenförderung, Diversität und Cultural Change" seien für den Stiftungsrat "strategische Ziele". Bis zur nächsten Sitzung des obersten ORF-Gremiums im März werde man dafür "ein Prozedere finden".

Von "höchster Priorität" sei für den ORF das Streamingprojekt ORF-Player und die gesetzlichen Möglichkeiten dafür, erklärte Zach im Gespräch mit dem STANDARD. (fid, 2.12.2021)