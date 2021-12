Gerald Fleischhacker lädt zur "Tafelrunde" im ORF: Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Wer am Ende des Jahres einfach nur lachen will, hat mit dem österreichischen und deutschen Fernsehprogramm genügend Gelegenheit dazu. Der kleine Boom satirischer Jahresrückblicke setzt sich fort und lässt somit das von der Coronapandemie als auch innenpolitischen Turbulenzen gezeichnete Jahr beschwingt ausklingen. Material dürften Kabarettistinnen und Kabarettisten erneut genug gesammelt haben.

Auf ORF 1 steht am 30. Dezember um 20.15 Uhr "Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2021" am Programm. Dabei versammelt Gerald Fleischhacker erneut Kabarettkolleginnen und -kollegen wie Alex Kristan, Andreas Vitásek, Katharina Straßer oder Omar Sarsam um sich und berichtet über Politik, Sport und Chronik. Dabei dürfte ein Thema im Vordergrund stehen: Chatprotokolle.

Fleischhacker ist auch schon am 9. Dezember um 21.55 Uhr auf ORF 3 bei einem Jahresrückblick der "Tafelrunde" Gastgeber. Er lädt ins ORF-Radiokulturhaus um mit den Comedy-Hirten, Angelika Niedetzky, Christof Spörk und Flo & Wisch "mit viel Humor und messerscharfer Klinge" das sich dem Ende zuneigende Jahr zu analysieren, teilte der ORF mit. Die besten Momente der "Tafelrunde", die Monat für Monat das Geschehen kommentierte, sind dann im Anschluss ab 22.50 Uhr zu sehen. Im neuen Jahr gibt es auf ORF 1 (11. Jänner, 22.15 Uhr) Gelegenheit, das Beste aus der Herbstsaison von "Willkommen Österreich" mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann Revue passieren zu lassen.

Das Beste zum Schluss

Auf Servus TV steht der 31. Dezember ganz im Zeichen der Unterhaltung. Von 15.55 Uhr bis 18 Uhr werden die ersten vier Folgen der Comedy-Serie "Aus die Maus" mit Nina Proll gezeigt. Die Gusto-Stückerl des Servus TV-Kabarettjahres stehen ab 19.30 Uhr bei "Das Beste zum Schluss" am Programm. Um 20.15 Uhr sind Monika Gruber und Viktor Gernot mit "Küss die Hand" zu sehen, bevor der Privatsender Otto Waalkes' "Holdrio Again" zeigt.

Bei Puls 4 geht am 14. Dezember um 20.15 Uhr eine Jahresrückblickshow live über die Bühne. Dabei widmen sich Alina Marzi und René Ach mit prominenten Gästen den Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres. Auch wenn darunter wohl wenig zu lachen ist, ist laut einer Aussendung auch für emotionale und schöne Momente gesorgt. Auf dem Nachrichtensender Puls 24 ist am 31. Dezember ein Rückblick namens "12 Monate in 12 Stunden geplant". Wie der Titel schon verrät, dauert die Sendung zwölf Stunden und startet um 12 Uhr mittags, um zu Mitternacht und damit Neujahr zu enden.

Abrechnung des Jahres

Im deutschen TV blickt am 17. Dezember neben der "heute-show" mit Oliver Welke auch wieder die ZDF-Sendung "Der satirische Jahresrückblick" von den "Frontal"-Autoren Werner Doyé und Andreas Wiemers auf 2021 zurück. Dieter Nuhr wagt in der ARD am 21. Dezember einen "bemerkenswert unsachlichen" Rückblick. RTL bringt am 22. Dezember die neue Show "Die Abrechnung des Jahres – mit Ilka Bessin & Oliver Pocher". Dabei bespricht das Duo Menschen wie Britney Spears ("hat sich endlich von ihrem Vater getrennt") oder auch Helene Fischer ("hechelt bald atemlos ihr Baby zur Welt"). Wie RTL mitteilt, wollen Bessin und Pocher für jeden Monat einen Preis vergeben.

Für n-tv schauen schon zum fünften Mal der Linkenpolitiker Gregor Gysi und der Entertainer Harald Schmidt aufs Jahr – diesmal am 23. Dezember. Sie haben etwa die Bundestagswahl und die Verhandlungen der Ampel-Parteien im Blick. "Weiter schauen sie auf den Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, den Rückzug aus Afghanistan sowie die Lage der Flüchtlinge an der weißrussisch-polnischen Grenze", teilte n-tv mit.

Am Abend vor Silvester (30.12., 20.15 Uhr) ist Urban Priol wieder bei 3sat auf Sendung. "Aus scheinbar Unzusammenhängendem knüpft Priol, der Meister des realitätsnahen Sarkasmus, aberwitzige Fäden, die sich am Ende zu einer unglaublichen Logik verstricken", heißt es vom ZDF über "TILT 2021 – der Jahresrückblick" aus dem Steintor-Varieté in Halle. Am Silvesterabend hat das ZDF (31.12., 19.25 Uhr) auch noch einen Comedyjahresrückblick mit Fabian Köster und Lutz van der Horst im Programm: Er heißt "Deckel drauf – 2021". (APA, 3.12.2021)