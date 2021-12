Venedig, konkret der Markusplatz, ist laut einem Fotobuch-Anbieter heuer der Foto-Hotspot der Österreicherinnen und Österreicher. Foto: imago images/Eberhard Thonfeld

Wo wurden heuer die meisten Urlaubsfotos aufgenommen? Um das herauszufinden, haben sich die Kollegen von Journi, einem Anbieter von Fotobüchern, Kalendern, etc., die (anonymisierten) GPS-Daten von rund zwei Millionen Fotos angesehen und daraus ein Ranking erstellt. Es umfasst die Jahre 2020 und 2021.

Dabei kam heraus, dass es auch 2021 kaum Fotos von fernen Destinationen gab. Erst auf Platz 94 findet sich New York. Wie schon 2020 halten die Österreicherinnen und Österreich dem eigenen Land. Die Ursachen sind bekannt. Allerdings: Nachdem 2020 vor allem Foto-Hotspots innerhalb von Österreich die Nase vorne hatten, zog es die Österreicherinnen und Österreicher nun weiter in den Süden, vor allem nach Italien und Kroatien. Lediglich der Wörthersee und der Hallstädter See schaffen es in die Top 10.

Das waren die Top 3 2021

Venedig und der Markusplatz, lösen Hallstadt als Platz 1, noch vor dem Wörthersee, ab. Dass der Vatikan, mit dem Petersdom mit Platz 3, als auch mehrere kroatische und spanische Destinationen in den Top 10 vertreten sind, zeigt die gestiegene Reiselust der nach dem ersten Pandemiejahr 2020. Ein einheimischer Hotspot, der es einmal mehr in die Top 10 schafft, ist der Hallstädter See mit Platz 6. Überhaupt waren es allem Badeseen und Berge, die fotografiert wurden: So schaffte es Kitzbühel, der Keutschacher See und die Galitzenklamm in Osttirol in die Top 30. Erstmals ins Ranking kam auch Kopenhagen vertreten. Schloss Stein in Osttirol als auch Hellbrunn in Salzburg schaffen es gerade noch in die Top 30.

Im internationalen Vergleich stellte man bei Journi fest, dass sich die Deutschen wesentlich reiselustiger zeigten, als die Österreicher und die Schweizer. Die bevorzugten das eigene Land und Italien, wobei Venedig bei allen drei Nationen die Nase vorne hatte.



Auf Platz eins der Foto-Hotspots 2020 landet der Hallstätter See. Am zweithäufigsten wurde das Stadtzentrum um den Stephansdom in Wien fotografiert. Dicht gefolgt vom Grazer Stadtzentrum auf Platz drei. Am Ende des Top-30-Rankings 2020 landet das Skigebiet Obertauern (vorletzter Platz), während der Hafen von Triest den letzten Platz belegt.

Nach den Top Destinationen Italien und Kroatien findet man die Österreicher 2021 in Florenz (Platz 15) und Amsterdam (Platz 16). Barcelona schafft es immerhin auf Platz 20. Paris rutscht weiter ab und findet sich auf Platz 74 wieder. Foto Hotspots in Portugal, den Niederlande, Deutschland und Schweden sind ebenfalls in den Top 100 zu finden. (red, 3.12.2021)

Die Top 10 2021