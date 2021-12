Michael Häupl war von 1994 bis 2018 Wiener Bürgermeister. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der langjährige Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) wird neuer Vorsitzender des Stiftungsrats des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW). Häupl wurde von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in den DÖW-Stiftungsrat entsandt und in einer Sitzung am Donnerstag einstimmig gewählt.

Häupl folgt in dieser Funktion auf den früheren Finanzminister Rudolf Edlinger, der im August verstorben war. "Mit Michael Häupl steht damit auch weiterhin eine führende Persönlichkeit des öffentlichen und politischen Lebens an der Spitze des Dokumentationsarchivs", so das DÖW.

Das Dokumentationsarchiv wurde 1963 von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern gemeinsam mit ehemaligen Widerstandskämpferinnen und -kämpfern gegründet. Seit 1983 wird es als Stiftung gemeinsam vom Bildungsministerium, der Stadt Wien und dem Verein Dokumentationsarchiv getragen.

Aufgabe des DÖW sind die Sammlung, Archivierung und wissenschaftliche Auswertung von Quellen zu Themenfeldern wie Widerstand und Verfolgung, Rechtsextremismus nach 1945, Restitution und Entschädigung nach 1945, Holocaust, Medizin im Nationalsozialismus, NS- und Nachkriegsjustiz. Ein bekanntes Großprojekt des DÖW war die namentliche Erfassung der österreichischen NS-Opfer. (APA, 3.12.2021)