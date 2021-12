Entschuldigung gefordert – Pufpaff: "Das ist nicht sexistisch, was wir machen. Das ist Service"

Sebastian Pufpaff fragte in "TV Total" nach den "schärfsten Bienen".

Foto: ProSieben, Weber

Sebastian Pufpaff, Nachfolger von Stefan Raab bei "TV Total" auf ProSieben, ist wegen seiner Sendung vom Mittwoch mit Sexismusvorwürfen konfrontiert. Der Grund: In einem Beitrag machte er sich auf die Suche nach der "schärfsten Biene der FDP". Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der FDP-nahen Jugendorganisation Junge Liberale, twitterte dazu:

Zuvor hatte Pufpaff den Linken-Politiker Gregor Gysi nach der "schärfsten Biene im Bundestag" gefragt. Gysi dazu: "Das ist eine von der FDP. Die müssen sie selber finden", nach dieser Antwort sei der Server der FDP zusammengebrochen.

Pufpaff zog die Geschichte weiter und präsentierte dann am Mittwoch die Politikerinnen Nicole Bauer und Ria Schröder als Kandidatinnen. Sein Kommentar dazu: "Das ist nicht sexistisch, was wir machen. Das ist Service." Am Ende verlieh er dann FDP-Chef Christian Lindner den Titel der "schärfsten Biene der FDP".

"In welcher Zeit leben wir?"

Und wie reagierten die von Pufpaff auserkorenen Kandidatinnen? "Halte ich die Aktion von #tvtotal für sexistisch und problematisch? Ja. Das tue ich, und ich frage mich auch, in welcher Zeit wir 2021 überhaupt leben, dass Frauen in der Öffentlichkeit so sehr auf ihre Optik reduziert werden", twitterte Nicole Bauer.

(red, 3.12.2021)