"Jetzt ist schon wieder was passiert", eröffnete Lou Lorenz-Dittlbacher die "ZiB 2" am Abend nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz. Ein Abend wie in einem Roman von Wolf Haas

Runder Tisch im ORF am Abend nach dem Rücktritt von Klubchef Sebastian Kurz. Foto: Screenshot ORF

Mit "Jetzt ist schon wieder was passiert" begann Lou Lorenz-Dittlbacher die "ZiB 2" am Abend nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz. Mit Wolf Haas eine Sendung zu beginnen war keine schlechte Idee. Die bizarre Vorstellung der österreichischen Innenpolitik würde in einen Haas-Roman passen, wie nur was. Das glaubst du nicht.

ORF

Nehmen wir zum Beispiel Andreas Khol in der "ZiB Spezial", der sich in einem System sieht, wo Beschuldigungen nicht "unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheim geprüft werden", sondern "breit öffentlich diskutiert werden, in den Zeitungen, in den Medien, und dass dann, ohne dass sich der Betroffene wehren kann und ohne dass ein einziges Gericht eingeschritten wäre, über Jahre hinweg der Vorwurf bleibt". Gleichzeitig sprach Khol Ex-Finanzminister Gernot Blümel öffentlich und in den Medien frei. An den Vorwürfen des Verdachts der Bestechlichkeit sei "nichts dran". Der Brenner hätte jetzt ein Aha-Erlebnis.

Was würde der Brenner tun?

Auch interessant. An der Opferlegende bastelte "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon eifrig mit, indem sie zum Rundumschlag ausholte: "Natürlich" gebe es eine "Vorverurteilung der Medien und der gesamten Opposition". Jetzt pass auf.

ORF

"Ich glaube, die meisten unserer Medien haben eine sehr provinzielle Sicht auf die Politik." Es falle den Leuten "viel zu wenig auf", dass Kurz der "Hoffnungsträger der europäischen Konservativen" war. Kurz habe "international Furore gemacht". Aber jetzt.

Furor erzeugte der Rücktritt des Klubobmanns bei Anneliese Rohrer auf ORF 3, wenn auch auf andere Art. Dass in der Rücktrittsrede kein Wort über die größte Krise dieses Landes gefallen war, stieß der Kommentatorin sauer auf. Über katastrophales Krisenmanagement und Verantwortungslosigkeit wurde an dem Abend viel zu wenig geredet. Macht nichts.

ORF

Was würde der Brenner vom Wolf Haas tun? Wahrscheinlich schlafen gehen und sich wundern. Aber jetzt. (Doris Priesching, 3.12.2021)