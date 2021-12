Elisabeth Orth liest am Samstag, 4. 12., um 19 Uhr, im Burgtheater Christine Lavants Erzählung "Kubinchen" (online eine Woche lang nachhörbar). Foto: Irina Gavrich

Theater

Das Volkstheater hat angekündigt, das Haus angesichts der Corona-Lage bis 7. Jänner nicht mehr zu öffnen und stattdessen zu streamen. Heute geht es los mit Ernst Jandls szenischem Gedicht Der Raum, einer Hommage an den Bühnenraum und seine Technik. Ab 20 Uhr startet auf der Webseite des Theaters ein 52-stündiger Dauerloop dieser Licht- und Soundinszenierung von Kay Voges. Bis 5. 12. (afze)

Konzert

Little Rosies Kindergarten: Unverdrossen macht das Porgy &Bess weiter mit publikumslosen Konzerten, die gestreamt werden. Am Sonntag (20.30 Uhr, www.porgy.at) wird "Little Rosies Kindergarten", jene packende Combo, die in dieser schwierigen Saison im Porgy Stageband ist, unter dem Oberbegriff "Explorations" das "riesige Territorium an klanglichen Möglichkeiten", erforschen. Wichtig: Man kann dies alles durch "Pay as you wish" unterstützen. (tos)

Literatur

Jeden Tag punkt Mittag geht ein Türchen auf und dahinter steckt? Eine kurze Lesung – beim "Poetischen Adventkalender" des Salzburger Literaturhauses auf Youtube. Nicolas Mahler, Mieze Medusa, Kurt Palm oder Michael Stavarič versüßen mit eigenen und fremden Gedichten das Warten auf Weihnachten und darauf, dass Live-Lesungen wieder möglich sind. (wurm) https://www.youtube.com/user/LiteraturSalzburg

Film

Der Kino VOD Club (https://www.vodclub.online/) bringt österreichische Filme ins Wohnzimmer. Das Surplus daran ist, dass man zugleich die im Lockdown weiterhin geschlossenen Kinos unterstützen kann. Derzeit lässt sich u.a. gerade ein kleiner Schwerpunkt an Filmen mit Georg Friedrich durchstöbern: von frühen, maßgeblichen Rollen in Barbara Alberts Nordrand oder Ulrich Seidls Hundstage bis zu weniger charakteristischen, einfühlsamen Parts wie in Über-ich und du (Benjamin Heisenberg) oder Karl Markovics’ Atmen. (kam)

Ausstellung

Wie entstehen eigentlich Mineralien? Und wo kommen Kristalle her? Das Naturhistorische Museum Wien gibt in einem "Digitorial" einen lehrreichen Einblick in seine Mineralogische Dauerausstellung "Evolution der Minerale" und erklärt die Entstehung und Entwicklung einer unterirdischen Welt. Trockenes Thema? Das Gegenteil beweisen die von Schülern und Schülerinnen konzipierten Online Games zum Themenfeld. Da kann man als Lichtstrahl, Maulwurf oder Bohrer Mineralwelten und Gesteinsformen durchzocken. (kr) https://www.nhm-wien.ac.at/ausstellung/virtuelle_ausstellungen

Theater

Das Genre "Briefe ans Christkind" hat das Theater im Bahnhof abgewandelt zu "Briefe an die Regierung" (auch wenn man im Moment nicht genau weiß, wer da in persona gemeint ist). Die Grazer Theatergruppe sammelt ungehörte Stimmen aus der Bevölkerung und bittet um Einsendung etwaiger Mitteilungen an die E-Mail-Adresse office@theater-im-bahnhof.com. Publik gemacht werden die Briefe bei der Liveperformance Liebe Regierung!, die am 11. Dezember (18 Uhr) online auf der Webseite des Theaters Premiere haben wird. Termine bis 22. 12. Darüber hinaus ist eine Installation der eingesendeten Texte geplant. (afze)

Musiktheater

Das Landestheater Linz bietet über die Netzbühne ein umfangreiches Streamingangebot an. Spontan wird am Sonntag (5. 12., 15.30 Uhr) das Musiktheater Otherness: Fear and Discovery von Sandro Cappelletto, Jasmina Mitrušić und Hermann Schneider aus Modena gezeigt, ein Auftragswerk des Teatro Comunale di Modena, des Serbischen Nationaltheaters Novi Sad und des Landestheaters Linz. Es sind Untertitel in italienischer Sprache verfügbar. Mehr Info vorab auf der Webseite bzw. zum internationalen Opernprojekt generell unter crossopera.eu. (afze)

Adventlesung

Das Landestheater Niederösterreich bietet an den Adventsamstagen um 14 Uhr Online-Lesungen auf der Webseite an. Diesmal (4.12. + 6.12.) geht es um Weihnachtsbräuche auf der ganzen Welt. Wie feiern Kinder in Ghana oder in Finnland das Fest? Es liest Tobias Artner. Empfohlen ab vier Jahren. (afze)

Lesung

Lektüre vom Feinsten: Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth liest Christine Lavants Kubinchen, eine wuchtige Erzählung aus dem Nachlass über eine heikle Hausgemeinschaft. Die Lesung ist ab Samstag, 4. 12., 19 Uhr, für eine Woche lang auf der Webseite des Theaters sowie über den Youtube-Kanal des Burgtheaters nachhörbar. (afze)