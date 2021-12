Bianca Schwarzjirg und Florian Danner moderieren die Puls 4-Spezialwoche zu Kinderarmut. Foto: Puls 4

Wien – Das Puls 4-Frühstücksfernsehformat "Café Puls" widmet sich von 13. bis 17. Dezember dem Thema Kinderarmut. Für die Spezialwoche kooperiert die ProSiebenSat.1Puls4-Sendergruppe mit der Volkshilfe. Gemeinsam wurden bereits im Rahmen der Spendenkampagne #Mutschaffen Einnahmen lukriert, die 300 Kinder ein Jahr lang nachhaltig unterstützten. Nun wirft "Café Puls" einen Blick zurück und besucht eine Familie, der mit der Kampagne geholfen werden konnte. Auch geht das Format mit Expertinnen und Experten sowie Ärztinnen und Ärzten der Frage nach, welche Auswirkungen Kinderarmut auf den Bildungsbereich oder die Gesundheit hat.

Ebenso Teil der Spezialwoche sind Gäste wie der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, die damalige "First Lady" Margit Fischer oder die Musikerin Mathea. "Gemeinsam mit der Volkshilfe forcieren wir unser 4Gamechangers Motto 'The Power of Cooperation', um Kinderarmut in Österreich schnellstmöglich zu bekämpfen. Durch nachhaltige Unterstützung wollen wir diesen Kindern eine bessere Ausgangslage für ihre Zukunft ermöglichen", wurde "4Gamechangers"-Mitbegründerin Nina Kaiser in einer Aussendung zitiert. (APA, 3.12.2021)