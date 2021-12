Österreich ist Außenseiter, no na, zum Auftakt geht es am Samstag gegen Italien, weitere Gegner in Gruppe B sind Türkei, Großbritannien, Niederlande und Israel. In der Vorbereitung duellierte man sich beim ÖBSV Nations Cup im Wolves-Dome in der Wiener Bernoullistraße mit der Schweiz. "Die Konkurrenz bei der EM verfügt über viel bessere Infrastruktur. Wir müssen in Österreich um Hallenzeiten kämpfen, oder es fehlt an Barrierefreiheit."