"Der Mantel auf dem Foto ist lediglich der Nachfolger meines ‚besten Stückes‘. Warum? Weil mir mein wahres ‚bestes Stück‘, mein ‚Lebensmantel‘, aus einer Garderobe gefladert wurde.

"Der Neue ist zwar auch gut, aber halt nicht so perfekt wie sein Vorgänger." Clemens Maria Schreiner Foto: Nathan Murrell

Ich kann mich noch genau erinnern. Es war in einem Pub im oberbayrischen Laufen, und zwar am 23. November 2018. Ein furchtbar trauriger Moment. Er war einfach weg. Ich habe tagelang immer wieder im Pub angerufen und gefragt, ob ihn vielleicht jemand heimlich zurückgeschmuggelt hat.

Es vergeht keine Wintersaison, in der ich mich nicht nach dem Mantel sehne. Der Neue ist zwar auch gut, aber halt nicht so perfekt wie sein Vorgänger. Der alte, den ich in Schweden gekauft habe, war genau richtig, richtig warm, richtig angenehm – und überhaupt.

Der Kollege Andreas Vitásek hat einmal in einer alten Nummer einen Schal beschrieben, der ganz genau richtig war. Ich habe das nie wirklich verstanden. Bis zu dem Tag, an dem mir mein Mantel gestohlen wurde." (Michael Hausenblas, RONDO, 14.12.2021)