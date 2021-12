Handgemachte Florentiner Foto: Hannibals / Mara Hohla

Florentiner Kekse selbst backen ist nicht ganz unaufwendig, da freut es umso mehr, wenn es auch gute zu kaufen gibt.

Die handgemachten Florentiner von Hannibals sind etwas dicker als die klassischen Kekse und innen schön saftig. Getunkt werden sie in Schweizer Schokolade, klassisch dunkel oder auch in weißer bzw. Milchschokolade. Erhältlich sind sie online oder in den Hannibals-Filialen, die auch im Lockdown geöffnet sind. (Petra Eder, RONDO, 10.12.2021)