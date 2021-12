Das Skigebiet in Lackenhof soll mit dem Hochkar fusionieren, so könnten die Lifte zumindest noch zwei Jahre laufen

Johanna Mikl-Leitner und Jochen Danninger (beide ÖVP) haben eine Kehrtwende bei den Ötscherliften vollzogen. Foto: apa / herbert pfarrhofer

Wien – Das Land Niederösterreich erwirbt die Ötscherlifte. Das haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Sportlandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) am Freitag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekanntgegeben. Außerdem will das Land offenbar auch die Liftanlagen des Skigebiets Hochkar an der Grenze zur Steiermark übernehmen, die zwei Gebiete sollen fusioniert werden. Durch diesen Schritt könnten die Ötscherlifte in der Gemeinde Lackenhof zumindest noch zwei Jahren weiterbetrieben werden.

Die Ötscherlifte standen bisher im Eigentum der Schröcksnadel-Gruppe und einer Gesellschaft des Landes. Die beiden Eigentümer haben allerdings vergangene Woche beschlossen, den Betrieb einzustellen, weil er wegen Besucherschwunds und Klimawandel nicht mehr wirtschaftlich zu führen sei. In der Region ist das Skigebiet ein großer wirtschaftlicher Faktor, im Rest des Bundeslandes ist es für Tagesausflüge beliebt. Entsprechend groß war der Aufschrei besonders von SPÖ und FPÖ: Sie haben eine Sondersitzung des Landtags zum Thema angekündigt.

Kehrtwende Danningers

Danninger, als Sportlandesrat zuständig für das Skigebiet, hatte noch am Wochenende zwar ein Hilfspaket für die Region im Umfang von drei Millionen Euro angekündigt – eine Komplettübernahme des Betriebs durch das Land lehnte er aber ab. Das hat sich nun geändert. (Sebastian Fellner, 3.12.2021)