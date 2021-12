Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Foto: imago images/Ralph Peters

Wien – Eine 48-Jährige hat Donnerstagabend ihre Tochter um Hilfe gerufen, weil ihr zehn Jahre älterer Ehemann sie geschlagen habe und drohte, sie umzubringen. Die 29-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten hörten schon im Stiegenhaus lauten Streit. Der Beschuldigte – er leugnete die Vorwürfe – wurde vorläufig festgenommen und mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt. Die Frau kam in ein Spital.

Das Ehepaar war getrennt voneinander befragt worden, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. "Die Frau gab an, dass ihr Mann äußerst eifersüchtig sei und es deshalb öfter zu Streit kommen soll." Am Donnerstag habe er sie in den Bauch geschlagen und mit einem Messer bedroht.

Die 48-Jährige wurde von einem Rettungsdienst in der Wohnung notfallmedizinisch versorgt. Sie wies im Bauchbereich eine noch nicht vollständig verheilte Narbe nach einer Operation auf, die wieder zu bluten begonnen hatte. Danach wurde sie zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht, sagte die Polizeisprecherin. (APA, 3.12.2021)