Lena Zeise, "Balto & Togo. Dramatische Rettung in Eis und Schnee". € 22,70 / 40 Seiten. Gerstenberg 2021. Ab 8 Jahren. Foto: Gerstenberg

Dir ist kalt, jetzt wo es Winter wird? Dann hast du keine Ahnung von Kälte. Stell dir vor, du lebst hoch oben in Alaska in einer kleinen Stadt am Meer, weit weg von jeder anderen menschlichen Ansiedlung. Es ist Oktober, das letzte Schiff hat abgelegt, monatelang werden die Menschen eingeschlossen sein von Schnee und Eis. Und dann bricht eine schwere hochansteckende Krankheit aus. Es gibt zwar ein Mittel dagegen, aber nicht in der Stadt. Genau das ist 1924 passiert. Gerettet wurden die Menschen in Nome von 20 entschlossenen Hundeschlittenführern und ihren tapferen Hunden. Sie brachten das Serum gegen die Diphtherie in einem Staffellauf in nur fünfeinhalb Tagen 1090 Kilometer über einige der gefährlichsten Trails Alaskas. Beim Lesen dieser hochspannenden Geschichte samt den beeindruckenden Bildern wird dir garantiert warm.