Pride-Parade in Budapest im Juli 2021. Foto: imago images/ZUMA Wire

Hamburg/Budapest – Das Magazin "Stern" hat die Rechte an dem ungarischen Märchenbuch "Meseorszag mindenkie" (Märchenland für alle) für Deutschland, Österreich und die Schweiz erworben. Das teilte das Verlagshaus Gruner + Jahr am Freitag mit.

Es soll im Frühjahr 2022 als "Stern"-Buch erscheinen. Das Kinderbuch hatte in Ungarn überraschend Furore gemacht, weil es der rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban als Aufhänger für eine Kampagne nahm, die sich gegen Homosexuelle richtete.

In "Märchenland für alle" erzählen ungarische Autorinnen und Autoren bekannte Märchen neu, indem die Heldenfiguren Minderheiten angehören. Darunter sind in tiefer Armut lebende Kinder, Kinder mit Behinderung, Opfer von häuslicher Gewalt, Homosexuelle und Transsexuelle.

Das Buch will mehr Akzeptanz für benachteiligte Menschen und Angehörige der LGBT-Gemeinde schaffen. In Ungarn kann es wegen des neuen Gesetzes in den Buchläden nicht offen zur Schau gestellt werden. (APA, 3.12.2021)