11.25 DOG-CONTENT

Der Weihnachtshund (Ö/D 2004, Michael Keusch) Max (Florian Fitz) will vor dem grauslichen Wiener Advent in die südliche Hemisphäre fliehen und sucht dafür einen Sitter für seinen Hund – und findet Katrin (Nadeshda Brennicke), die für die Hundebetreuung ganz eigene Motive hegt. Es kommt anders, als beide denken. Nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Glattauer.

Bis 12.55, ORF 2

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Finanzielle Unterstützung im Lockdown: Wo gibt es Lücken? / Ungleichbehandlung in der Pandemie. Bis 18.57, ORF 2

20.15 MALERIE

Dürer In einer Mischung aus Fiktion und Dokumentation erzählt das Dokudrama aus dem Leben von Albrecht Dürer und von den Geschichten, die hinter seinen Werken stehen. Bis 21.45, Arte

20.15 BOWLING

The Big Lebowski (USA 1997, Joel Coen) Joel und Ethan Coen schicken Jeff "The Dude" Bridges und John Goodman auf eine aberwitzige Odyssee durchs verbrecherische Los Angeles Bis 22.00, ZDF neo

Willschauen COM

22.45 FLUGANGST

Non-Stop (USA 2014, Jaume Collet-Serra) Liam Neeson kämpft während eines Transatlantikflugs mit einem anonymen Terroristen und gegen die Zeit. Verdächtig ist so gut wie jeder Passagier im Flugzeug, auch er selbst steht unter Verdacht. Bis 0.25, ORF 1

23.30 GROSSE TÖCHTER

Oktober November (Ö 2013, Götz Spielmann) Die Vergangenheit holt zwei Schwestern ein, als sie sich am Krankenbett des Vaters treffen. Konflikte kommen hoch, Versöhnung scheint möglich. Feinfühlig erforscht Spielmann Psyche und Entfremdung. Mit Nora Waldstätten, Ursula Strauss. Bis 1.20, 3sat

Streaming-Hinweise

ANIMATION

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt Verfilmung des ersten Romans der Erfolgsreihe von Jeff Kinney. Der eher schmächtige Greg muss sich in diesem Animationsabenteuer in seiner neuen Schule beweisen. So wie wir ihn kennen, schafft er das schon. Auf seine eigene, nicht immer feine Art. Disney+

UNDERDOG

Die Wespe Der frühere Dartprofi Eddie Frotzke muss einiges einstecken in seinem Leben. Er lässt sich aber nicht unterkriegen. Charmante sechsteilige Serie mit Florian Lukas als liebenswerten Antihelden. Sechs Folgen. Sky

VIER FREUNDINNEN

Harlem Im Zentrum stehen vier junge Freundinnen in New York, es geht um afroamerikanische Kultur, Liebe, Sex und unterschiedliche Lebenseinstellungen. Mit dabei in einer Nebenrolle: Whoopi Goldberg. Erste Staffel mit zehn Folgen. Amazon Prime

VERSCHWÖRUNG

Westwall Die Polizeischülerin Julia Gerloff (Emma Bading) verliebt sich in den ominösen Nick (Jannik Schümann). Auf seinem Rücken entdeckt sie ein Hakenkreuz. Später stößt sie auf einen Bunker, der als Unterschlupf für Terroristen dient. Bald wird klar: Es bleibt nichts, wie es war. ZDF-Mediathek

Ungewöhnliche Liebesgeschichte mit Nick (Jannik Schümann) und Julia (Emma Bading) – mit verhängnisvollen Konsequenzen: "Westwall" in der ZDF-Mediathek. Foto: ZDF