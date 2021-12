11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Günther Platter, Landeshauptmann von Tirol. Die Fragen stellen Doris Vettermann (Kronen Zeitung) und Matthias Schrom (ORF). Bis 12.00, ORF 2

17.05 KLASSIKER

Tom Sawyer & Huckleberry Finn (USA/D 2013, Jo Kastner) Farbenprächtige Verfilmung des Mississippi-Abenteuers nach dem Roman von Mark Twain aus dem Jahr 1876 mit Joel Courtney, Jake T. Austin, Christine Kaufmann, Sonja Kirchberger. Bis 18.30, 3sat

Foto: 3sat

20.15 WESTERN

Denen man nicht vergibt (USA 1960, John Huston) Wir schreiben das Jahr 1870. Rachel lebt als junge Frau auf einer Ranch in Texas, von den Männern dort wird sie heiß begehrt. Ihr Bruder Ben, nach dem Tod des Vaters Familienoberhaupt der Zachary, nimmt sie in Schutz. Dann stellt sich heraus, dass Rachel nicht blutsverwandt, sondern ein indianisches Findelkind ist. Mit Audrey Hepburn und Burt Lancaster. Bis 22.10, Arte

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: "Don Giovanni" aus der Wiener Staatsoper Neuinszenierung unter der Leitung ihres Musikdirektors Philippe Jordan und in der Regie von Barrie Kosky. Mit Kate Lindsey, Patricia Nolz, Kyle Ketelsen, Ain Anger. Bis 23.20, ORF 3

20.15 RÜCKBLICK

2021! Menschen, Bilder, Emotionen Gemeinsam mit Gästen wie Bushido, Wolfgang Schäuble oder Tennis-Weltmeister Alexander Zverev blickt Günther Jauch auf 2021 zurück. Bis 00.00, RTL

21.45 ALTERN

Sonntagsvierer (I/CH 2010, Sabine Boss) Vier rüstige Pensionisten wollen bei einem gemeinsamen Wochenende in den Bergen ihre Freundschaft auffrischen. Doch es kommt anders als gedacht: Emil ist unheilbar krank und will mithilfe einer tödlichen Pille hier und jetzt im Kreis seiner Freunde seinem Leben ein Ende setzen. Bis 23.15, 3sat

21.50 DISKUSSION

Links. Rechts. Mitte Über den Rückzug von Sebastian Kurz und über die Impfpflicht diskutieren bei Katrin Prähauser: Eric Frey (DER STANDARD), Bernhard Heinzlmaier (Jugendkulturforscher und Autor), Ivo Mijnssen (Neue Zürcher Zeitung), Ida Metzger (Kurier). Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Kurz geht, Krisen bleiben –Was bringt der große Umbau? Ist der große Regierungsumbau nun ein Befreiungsschlag oder steckt die ÖVP in einer tieferen Krise?Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer Gaby Schwarz (Klubobmann-Stellvertreterin, ÖVP), Sigrid Maurer von den Grünen, Jörg Leichtfried (SPÖ), Marlene Svazek (Bundesparteiobmann-Stellvertreterin, FPÖ), Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Gerold Riedmann von den "Vorarlberger Nachrichten". Bis 23.05, ORF 2

1.50 DRAMA

Soy Nero (D/F/MEX 2016, Rafi Pitts) In einer Silvesternacht steigt der Mexikaner Nero über einen Grenzzaun in die USA, als die US-Grenzpatrouille gerade auf das Feuerwerk achtet. Dort will er Soldat werden, um vom Dream Act profitieren und so in den USA leben zu können. Der Film basiert auf den Erlebnissen des Mexikaners Daniel Torres. Bis 3.39, Arte

Nero (Johnny Ortiz) ist auf dem Weg nach Los Angeles, wo er vor der Abschiebung seiner Familie aufgewachsen ist – "Soy Nero", 1.50 Foto: Twenty Twenty Vision Filmproduktion