Darum wird es Hamilton

Acht Punkte Rückstand sind in dieser engen Formel-1-Saison nichts. Entscheidender ist die Formkurve – und die spricht klar für Lewis Hamilton und dessen Auto. In den letzten beiden Rennen schwappte das Momentum auf die Seite des Briten. Vor allem der Grand Prix von Brasilien sollte bei Red Bull Racing vor dem Endspurt Angst und Schrecken verbreiten. Trotz des letzten Startplatzes im Sprint wegen eines irregulären Heckflügels und trotz der Startrückversetzung um fünf Plätze im Rennen wegen eines Motorwechsels flog Hamilton förmlich unaufhaltsam zum Sieg. In Katar folgte ein souveräner Erfolg.

Das Wort Momentum wird im Duden als "richtiger, geeigneter Augenblick, Zeitpunkt" definiert. Etwa um zwei Rennsiege in Folge einzufahren. Oder in São Paulo einen neuen Zaubermotor aus dem Hut zu ziehen. Oder wie in Doha das perfekte Set-up fürs Auto zu finden. Mercedes und Hamilton sind im richtigen Augenblick voll da.

Die Diskussion darüber, ob Valtteri Bottas oder Red-Bull-Pilot Sergio Perez der bessere Nummer-zwei-Fahrer ist, erwies sich als müßig. Zu überlegen sind die Ausnahmekönner Hamilton und Max Verstappen. Und fest steht: Der Champion hat den achten Titel in der eigenen Hand. Zwei Siege oder zweimal in höheren Punkterängen vor seinem Widersacher zu bleiben reichen dafür. Das restliche Rennprogramm begünstigt dieses Vorhaben. Der Stadtkurs in Saudi-Arabien gilt aufgrund seiner langen Vollgaspassagen eher als Mercedes-Terrain. Zudem setzen die Silberpfeile wieder auf den Motor, der Hamiltons Aufholjagd in Brasilien beflügelte. In Katar wollte und konnte man diesen schonen. Am Ergebnis änderte dies nichts. Mit umso mehr Vorfreude kündigte Teamchef Toto Wolff eine "richtige Granate" für die letzten beiden Rennwochenenden an.

Hamilton kennt zudem im Gegensatz zu seinem Konkurrenten das Gefühl, wenn sich eine WM erst im letzten Rennen entscheidet. Die Erfahrungen von 2007, 2008 und 2016 stählen ihn. Ach ja, und wer ist eigentlich mit fünf Triumphen Rekordsieger beim erhofften und mutmaßlichen Showdown in Abu Dhabi? Ein gewisser Lewis Hamilton.

Wolff sagte, die Widrigkeiten in Brasilien hätten den Löwen in seinem Schützling geweckt. Fahrer in Topform, Auto in Topform. Eine Kombination, die schwer zu bändigen sein wird.

Ein bisschen erinnert der WM-Endspurt an eine Sprintetappe der Tour de France. Ein Ausreißer biegt mit kleinem Vorsprung auf die Zielgeraden ein. Im Hintergrund sieht man das Peloton, die geballte Energie des Hauptfeldes oder Mercedes-Imperiums, heraneilen. Das TV-Publikum gönnt dem Mann, der der Formel-1-Eintönigkeit erstmals seit 2013 einen Ausreißer verpassen könnte, den Erfolg. Aber das Bauchgefühl sagt: Das geht sich knapp nicht aus. Verstappen wird noch abgefangen. (Andreas Gstaltmeyr, 4.12.2021)