Staatssekretärin im Bundeskanzleramt wird die 26-jährige ÖVP-Abgeordnete Claudia Plakolm. Sie soll den designierten Kanzler Karl Nehammer "unterstützen". Sie soll sich irgendwie um "die Jugend" kümmern, denn Claudia Plakolm ist seit Mai Vorsitzende der Jungen Volkspartei (JVP), also jener Organisation, aus der der frühere Bundeskanzler Kurz und eine ganze Reihe anderer türkiser Hoffnungen hervorgegangen sind.

Der JVP-Kongress wurde damals übrigens vom ORF gestreamt ("aus journalistischen Gründen"), und deswegen ist uns die Philosophie der neuen Staatssekretärin erhalten. Sie sagte zu ihrem Vorgänger Stefan Schnöll: "Schnölli, du bist im letzten Jahr jo quasi erwachsn wordn, in den letzten zwölf Monaten. Du hast a Haus baut, du hast gheiratet, und du hast a Kind kriegt. Genau in der katholischen Reihenfolge. Bei uns im Mühlviertel sogt ma immer: Es braucht drei Dinge, dass man wirklich erwachsen wird. Eigentlich sogt ma, dass ma des bis zum 30er erledigt haben muss. Aber bei dir druckma a Aug zu. Drei Dinge: Man muss a Kind zeugen, man muss a Haus bauen, und das dritte ist einen Baum setzen."

Ma, is des liab! Also, der Sebastian (35) muss jetzt nur noch zwei Dinge machen. Und die Jungen, also die, die noch wissen, was die "katholische Reihenfolge" ist, haben endlich jemanden im Kanzleramt, zu dem sie in der großen Stadt um Lebensberatung im 21. Jahrhundert pilgern können. (Hans Rauscher, 4.12.2021)