Nur noch ein paar Mal schlafen, dann können wir Ende dieses Monats nach fast zwanzig Jahren Abstinenz Keanu Reaves wieder dabei beobachten, wie er in "The Matrix Resurrections" gegen böse Roboter kämpft. Ein auf dem Subreddit "GamingLeaksAndRumours" veröffentlichtes Bild deutet nun an, dass es eine "Experience" – oder eben vielleicht auch ein Spiel – zum Film geben könnte.

Um die Erwartungen zu bremsen: Sonderlich viele Informationen gibt es rund um diesen Leak noch nicht. Unter anderem heißt es, dass das Bild im Backend des Playstation Network gefunden wurde, was nahelegt, dass die "Experience" zumindest auf der Playstation 5 stattfinden könnte.

Foto: r/GamingLeaksAndRumours

Weiters ist auf dem Foto prominent von einer "Unreal 5 Engine Experience" die Rede. Es dürfte sich demzufolge wohl um eine Kooperation zwischen Warner Bros und Epic Games, dem Unternehmen hinter der Unreal Engine, handeln. Ob es sich dabei um eine Marketingkooperation, eine Tech-Demo oder gar ein ganzes Spiel handelt, ist nicht bekannt. Aber freilich ist es möglich, dass zum Beispiel während der Game Awards kommende Woche mehr Details verkündet werden.

Bereits im Kontext der vorherigen Filme waren begleitende Computerspiele veröffentlicht worden, darunter das im nachfolgenden Video gezeigte, 2003 veröffentlichte "Enter the Matrix". Nicht wenige User des Reddit-Forums merken an, dass sie sich in diesem Kontext Remakes des besagten Spiels und des 2005 veröffentlichten "Path of Neo" wünschen. (red, 3.12.2021)