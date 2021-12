Die größte Versammlung dürfte am Samstag in der Wiener Innenstadt über die Bühne gehen. Die FPÖ wirbt für die Proteste, eine eigene Demo hat sie nicht angemeldet

Eine Aufnahme der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am 20. November 2021. Foto: Christian Fischer

Beinahe seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es auch Demonstrationen gegen Schutzmaßnahmen. Besonders großen Zulauf erhielten diese Anfang dieses Jahres, im Laufe der Zeit sind die Teilnehmerzahlen jedoch abgeflacht. Seit die Bundesregierung vor zwei Wochen verkündete, dass eine Impfpflicht eingeführt werden soll, nehmen die Proteste wieder Fahrt auf. Vor zwei Wochen kam es deshalb mit etwa 40.000 Teilnehmern zur bisher größten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen.

Seither kam es immer wieder zu Protesten, etwa vergangenen Mittwoch, als ein "Warnstreik" gegen die Impfpflicht ausgerufen wurde. Es handelte sich jedoch nicht um einen gewerkschaftlich organisierten Streik, die Organisatoren wiesen die Teilnehmer lediglich darauf hin, dass man sich an dem Tag freinehmen könne.

Zahlreiche Versammlungen

Nun wurden auch für dieses Wochenende erneut Kundgebungen angemeldet. Bundesweit waren es mit Stand Freitagmittag nach Auskunft des Innenministeriums etwa 40 Versammlungen mit Bezug zu Corona. Zur wohl größten Demonstration dürfte es am Samstag in der Wiener Innenstadt kommen. Zahlreiche Kundgebungen wurden in der Bundeshauptstadt angemeldet, die meisten dürften rund um den Heldenplatz und im Bereich des Rings am Nachmittag zusammenlaufen. Doch auch rund um den Hauptbahnhof könnte es am frühen Nachmittag zu Märschen kommen. In jedem Fall ist im Bereich der Innenstadt am Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Sechs Versammlungen wurden in Wien untersagt. Spezifische Gründe für die Untersagungen nannte die Landespolizeidirektion Wien (LPD Wien) nicht – betonte aber, dass manche Versammlungen am selben Ort stattgefunden hätten. Angemeldet wurde der Großteil der Versammlungen von Einzelpersonen, die meist in Zusammenhang mit einschlägigen Gruppen aus dem Querdenkermilieu stehen. Auch die Partei MFG hat eine Kundgebung angemeldet.

FPÖ unterstützt

Im Vorfeld sprachen Organisatoren davon, "die größten Demos der Geschichte" vorzubereiten. Dass dem so sein wird, ist allerdings zu bezweifeln – vor allem angesichts der Tatsache, dass die FPÖ die Demos zwar auf ihrer Website bewirbt, aber dieses Mal keine eigene Versammlung angemeldet hat. Inhaltliche Unterstützung gibt es jedoch: "Wir zeigen der Regierung die rote Karte für ihre Lockdown-Politik und den Impfzwang – nicht nur im Parlament, sondern auch gemeinsam mit zigtausenden Österreichern auf der Straße", war auf Facebook zu lesen.

Zündstoff könnte die Tatsache liefern, dass Innenminister Karl Nehammer Bundeskanzler Alexander Schallenberg (beide ÖVP) in seiner Funktion nachfolgen wird. Nehammer wird in der Szene als Feindbild bemüht, hatte er doch als Innenminister die Kontrollen der Corona-Maßnahmen zu verantworten. In einschlägigen Chats war im Vorfeld der Demos zu lesen, dass man "zum Einstand von Nehammer am besten gleich das ganze Land lahmlegen" werde, an anderer Stelle wurde Nehammer mit Engelbert Dollfuß, dem Begründer des austrofaschistischen Ständestaats, verglichen. Nehammer kam beim Medientermin nach der Sitzung des ÖVP-Bundesparteivorstands am Freitag selbst auf die Corona-Demos zu sprechen: "Wir alle gemeinsam haben es in der Hand, die Freiheit für uns alle wieder zurückzuerlangen", sagte er. Diese sei nicht durch parteipolitische Entscheidungen eingeschränkt, sondern durch das Virus.

"Eskalationsspirale"

Aktivist Martin Rutter sprach am Freitag vom "Nehammer-Regime" und prognostizierte eine "große Kriminalisierungkampagne". Es werde in den nächsten Wochen zu vielen Hausdurchsuchungen kommen, ebenso zu Versuchen, die friedliche Bewegung "in eine Eskalationsspirale reinzutreiben". Der Protest solle aber gewaltfrei sein.

In den letzten Wochen war eine zunehmende Radikalisierung von einzelnen Gruppen und Aktivisten im Milieu der Corona-Leugner und Impfgegner zu beobachten. Im Vorfeld der Demo vor zwei Wochen kam es zu Todesdrohungen gegen Regierungsmitglieder. Immer wieder kommt es zudem bei Demos zu Angriffen auf Journalisten, ebenso zu Anzeigen wegen mutmaßlichen Verstößen gegen das Verbotsgesetz.

"Katholischer Widerstand"

Eine eigene Mobilisierung gibt es auch aus der erzkonservativ-katholischen Ecke. Unter dem Namen "Katholischer Widerstand" werden Christen dazu aufgerufen, sich am Protest gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht zu beteiligen. Der mit der Initiative verbundene Aktivist Alexander Tschugguel – er sammelte unter anderem politische Erfahrungen bei den "Reformkonservativen" von Ex-FPÖler Ewald Stadler – sprach etwa kürzlich davon, dass man den "Impfzwang und andere Terrormaßnahmen" verhindern könne. Nach einem Gebet wolle man auch an der Demo am Samstag teilnehmen.

Erst am Mittwoch, als auch der "Impfstreik" stattfand, zog ein Marsch mit betenden Demonstranten durch die Wiener Innenstadt. Dafür Werbung hatte auch die Piusbruderschaft gemacht, und zwar konkret für eine Initiative, die seit kurzem zu Rosenkranz-Gebeten aufruft, die Gläubige jeden Mittwoch öffentlich vollziehen sollen. Und zwar so lange, "bis die aktuelle Gesellschaftskrise sich friedlich gelöst hat und die Regierenden auf ihre Zwangspläne definitiv verzichtet haben", heißt es in einer Social-Media-Gruppe.

Linke Gegendemo

Für Samstag wurde auch eine linke Gegendemonstration angemeldet. Antifaschistische Gruppierungen rufen unter dem Motto "Gegen Antisemitismus und Faschismus, solidarisch gegen die Pandemie" zum Protest auf. Man wolle "der extremen Rechten und ihren Mitläufer:innen die Straßen von Wien" nicht überlassen, wie es im Aufruf heißt. Unterstützt wird die Demo unter anderem von der Jüdischen HochschülerInnenschaft, der Sozialistischen Jugend und dem KZ-Verband.

Bei der LPD Wien geht man von einem friedlichen Verlauf des Demotags aus. Kritische Infrastruktur werde geschützt, heißt es. Derzeit werden Spitäler von der Exekutive verstärkt bestreift, da es immer wieder zu Vorfällen mit Impfgegnern kommt. Auch bei einer Schule in Wien hat es kürzlich laut Polizei einen Zwischenfall mit Impfgegnern gegeben, als dort eine Impfaktion durchgeführt wurde. Nach einem Einsatz sei aber alles ruhig verlaufen. (Vanessa Gaigg, 4.1.2021)