Alles cool. Foto: imago images/LaPresse

Bologna – Fußball-Teamstürmer Marko Arnautovic hat sich am Mittwoch doch keine Verletzung zugezogen, fehlt dem FC Bologna aber bis nächste Woche. Damit verpasst der Wiener das Serie-A-Heimspiel am Sonntag gegen Fiorentina. Der 32-Jährige war am Mittwoch gegen AS Roma nach einem Zweikampf in der Anfangsphase mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt worden.

Am Freitag gab Bologna bekannt, dass keine Verletzungen festgestellt wurden, Arnautovic aber nach einigen Tagen Individualtraining Anfang nächster Woche erneut durchgecheckt wird. (APA, 3.12.2021)