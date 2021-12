Hier gehts zum heutigen Corona-Liveticker

[Inland] Die ÖVP kehrt mit Nehammer zurück zur alten Schule.

[Interview] Medienwissenschafter Pörksen über Kurz: "Mir nötigt so viel Unverfrorenheit fast Respekt ab".

Ex-ÖVP-Chef Mitterlehner: "Kurz ist über sich selbst gestolpert".

Brunner, Karner, Plakolm, Polaschek: Das sind die neuen Köpfe der Regierung.

[Pandemie] So viele Kinder müssen wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

[International] Grüne wollen Hahn in EU-Kontrollausschuss vorladen.

Am Mittwoch tritt Angela Merkel endgültig ab und macht Platz für Olaf Scholz. Die STANDARD-Korrespondentin, die Deutschlands Kanzlerin 16 Jahre lang begleitete, erinnert sich und verabschiedet sich von ihr.

[Wirtschaft] 800 Millionen pro Woche: Warum Lockdown immer "günstiger" wird.

Gibt es eine Wintersaison? Wann wird aufgesperrt: Wie Betriebe im Blindflug wirtschaften.

[Konzerte und Co.] Oeticket-Chef Klingler: "Ich rechne mit einem goldenen Zeitalter". In der Live-Entertainment-Branche herrscht schlechte Stimmung. Menschen verlieren Jobs, Konzertkarten werden teurer. Warum Christoph Klingler trotzdem nichts von Pessimismus hält.

[Sport] Österreichs Rollstuhlbasketballer wollen ab Samstag bei der EM in Madrid überraschen. Topscorer Mehmet Hayirli hadert nicht mit seinem Schicksal: "Das werden einige Kilometer zum Anschieben".

[Web] Warum Tiktok Rechtsextreme und Islamisten magisch anzieht.

[Lifestyle] Wie man sich in Wien den Lockdown versüßen kann.

[Wetter] Eine Warmfront ist mit dichten Wolken am Samstag für Österreich wetterbestimmend. Letzte Wolkenlücken im Süden und Südosten schließen sich bis spätestens Mittag. Von Westen breitet sich außerdem im Tagesverlauf Regen langsam in Richtung Osten aus und erreicht während der Abendstunden auch den Alpenostrand und das östliche Flachland.

[Zum Tag] 1971: Während eines Konzerts von Frank Zappa & the Mothers in Montreux bricht Feuer aus – das Ereignis inspiriert Deep Purple zu Smoke on the Water.