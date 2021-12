Wien

Nach dem Lobautunnel-Aus fehlt der Plan B

Wie die von der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler in Aussicht gestellten Alternativen zur abgesagten Lobauautobahn aussehen können, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Geprüft wurde in 20 Jahren so gut wie jede Variante.