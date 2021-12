Frühe Investoren können sich trotzdem noch immer über ein saftiges Plus freuen. Foto: AFP/JOE RAEDLE

Der Bitcoin und andere zahlreiche Kryptowährungen haben in den den vergangenen 24 Stunden deutlich an Wert verloren. So vermeldete die Nachrichtenagentur Reuters um kurz vor 7 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit, dass der Wert eines Bitcoin um 12,7 Prozent auf 46.946,11 Dollar gefallen sei. Das Minus bei Ether, der weltweit zweitgrößten Kryptowährung, lag zu diesem Zeitpunkt bei 10,3 Prozent, ein Ether war zu diesem Zeitpunkt 3.786,47 Dollar wert. Das war für die beiden Kryptowährungen der niedrigste Stand seit Anfang, beziehungsweise Mitte Oktober.

Um 10 Uhr am Vormittag belief sich das Minus innerhalb der vergangene 24 Stunden bei Bitcoin auf 15,85, bei Ether auf 13,47 Prozent. Bei kleineren Kryptowährungen überstieg das Minus die 20-Prozent-Marke: Dogecoin hatte etwa rund 21 Prozent verloren und belief sich somit auf einen Wert von rund 16 US-Cent.

Wohlgemerkt: Trotz dieses Einbruchs sind viele Investoren – je nach ihrem Einstiegszeitpunkt – nach wie vor im Plus: Ein Bitcoin war zu Jahresanfang noch rund 29.000 Dollar wert, ein Ether 736 Dollar und ein Dogecoin etwa 0,5 Cent.

Sorgen wegen Omicron



Die Website Coindesk führt an, dass die Stablecoin Tether sich hingegen kurzfristig von ihrer 1:1-Bindung an den US-Dollar löste und auf einen Wert von 1,025 US-Dollar kam. Wegen seiner Parität zum US-Dollar wird Tether oft als ein sicherer Hafen für Kryptoinvestoren gesehen, in den rasch Kapital transferiert werden kann, wenn andere Kryptowährungen fallen.

Als Gründe für den Ausverkauf werden globale Unsicherheiten rund um die Covid-19-Variante Omicron sowie wachsende Inflationssorgen der US-Notenbank Fed gesehen. Diese Unsicherheit spiegelte sich nicht nur in den Werten der Kryptowährungen, sondern auch in den Schlusskursen diversen Tech-Aktien am Freitag wider: Einen Abverkauf gab es bei Amazon (minus 1,4 Prozent), Nvidia (minus 4,5 Prozent), Microsoft (minus zwei Prozent) und Apple (minus 1,2 Prozent). Die Tesla-Aktie fiel sogar um 6,4 Prozent. (stm, 4.12.2021)