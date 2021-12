Ein Teil des Angebots dürfte an das bestehende Abomodell "PS Plus" erinnern. Foto: AFP/PHILIP FONG

Sony dürfte für die Playstation 4 und 5 an einem Abomodell im Stil von Microsofts erfolgreichem Gamepass arbeiten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insiderinformationen und auf Dokumente, die den Journalisten vorliegen. Das Angebot soll den Projektnamen "Spartacus" tragen, eine Mischung aus Playstation Now und PS Plus sein und im kommenden Frühjahr starten.

Für Playstation 4 und Playstation 5

Ähnlich wie beim Xbox Gamepass soll es Besitzern einer Playstation 4 oder Playstation 5 möglich sein, gegen eine monatliche Abogebühr auf mehrere klassische und neue Spiele zuzugreifen. Die Playstation 4 hat sich bisher 116 Millionen Mal verkauft. Die Playstation 5 wurde vor rund einem Jahr gelaunched, kämpft aber nach wie vor mit Lieferengpässen.

Derzeit hat Sony zwei Abomodelle für moderne Playstation-Konsolen im Angebot: Bei PS Plus zahlen Kunden eine monatliche Gebühr und erhalten dafür jeden Monat kostenlosen Zugriff auf eine recht kleine Anzahl neuer Spiele. Playstation Now hingegen ermöglicht es, ältere Spiele zu streamen oder herunterzuladen. Laut den Bloomberg vorliegenden Dokumenten möchte Sony PS Plus zwar beibehalten, Playstation Now soll aber schrittweise abgedreht werden.

Drei unterschiedliche Modelle

Auch wenn die Details wohl noch ausgearbeitet werden, dürfte es den vorliegenden Dokumenten zufolge drei unterschiedliche Preismodelle geben. Das erste Modell dürfte jenem von PS Plus gleichen, beim zweiten Modell dürfte es einen breiten Katalog an Playstation 4- und Playstation 5-Spielen geben. Das dritte Modell dürfte ergänzend dazu den Zugriff auf Spieledemos, Gamestreaming und den Zugriff auf eine Bibliothek aus klassischen PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spielen bieten.

Das zweite Modell erinnert somit eher an den klassischen Gamepass, das dritte Modell an den Gamepass Ultimate. Zur potenziellen preislichen Einordnung des kommenden Playstation-Angebots: Der klassische Gampepass für PC kostet derzeit 9,99 Euro pro Monat, der Gamepass Ultimate kostet monatlich 12,99 Euro. Playstation Plus kostet derzeit 59,99 Euro für ein Jahr, bzw. 8,99 Euro pro Monat bei monatlicher Zahlung.

Erfolgreicher Gamepass

Die Playstation 5 verkaufte sich bisher zwar deutlich besser als Microsofts aktuelle Highend-Konsole, die Xbox Series X. Bei Abomodellen hat Microsoft aber die Nase vorn: Aktuellen Angaben zufolge hat der Xbox Gamepass – auch oft als "Netflix der Videospiele" bezeichnet – 18 Millionen Abonnenten. Playstation Now kommt Medienberichten zufolge auf 3,2 Millionen Abonnenten. PS Plus führt mit über 47 Millionen Kunden das Ranking der Abodienste zwar an, ist aber auch die Bedingung für die Nutzung von Online-Multiplayerfunktionen auf den Playstation-Konsolen. Somit ist der Wettbewerb hier verzerrt.

Microsoft hat den Gamepass in den vergangenen Jahren zunehmend zum zentralen Element des eigenen Gaming-Ökosystems gemacht. So erscheinen zahlreiche neue Titel vom ersten Tag an in dem besagten Abomodell. Um dies zu ermöglichen, hat Microsoft etliche Studios und Publisher aufgekauft. (stm, 4.12.2021)