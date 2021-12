Lachen, weinen, Herzchen schicken: Emojis sind aus der Onlinekommunikation nicht mehr wegzudenken. Foto: Unicode Konsortium

Traurig, dankbar oder wütend: Insgesamt gibt es 3663 unterschiedliche Emojis, welche von 92 Prozent der weltweiten Online-Bevölkerung genutzt werden, um die verschiedensten Stimmungslagen auszudrücken. Und das hinter den kleinen Kommunikationshelfern stehende Unicode Konsortium hat nun ein Ranking der im Jahr 2021 am häufigsten genutzten Emojis erstellt – mit einem klaren Spitzenreiter: Das mit Freudentränen lachende Gesicht wird in insgesamt fünf Prozent aller Fälle genutzt und führt das Ranking somit an.

Gefolgt wird der Erstplatzierte vom klassischen Herz und dem schräg liegenden lachenden Smiley – für all jene, denen es nicht reicht, aufrecht stehend über Tante Hildas total lustiges Meme zu lachen. Der "Daumen hoch" – ein beliebtes Mittel, um entweder die eigene Zustimmung auszudrücken oder eine Konversation still zu beenden – findet sich auf Platz 4, das weinende Emoji auf Platz 5.

Foto: Unicode Konsortium

Dieses Ranking der beliebtesten Emojis erinnert stark an jenes, welches 2019 veröffentlicht wurde: Auch hier gibt es weitgehend positive Vibes, und auch vor dem Ausbruch einer globalen Pandemie haben wir schon oft Tränen gelacht. Insgesamt, so heißt es aktuell vom Unicode Konsortium, machen die Top100 der meistgenutzten Emojis rund 82 Prozent der Gesamtnutzung aus – und das, obwohl es so viel mehr Potenzial zum Ausleben der eigenen kommunikativen Kreativität gäbe!

Dementsprechend nutzt das Unicode Konsortium die besagten Rankings nicht nur zu PR- und Unterhaltungszwecken, sondern auch zur Entscheidung darüber, welche Emojis als nächstes implementiert oder verändert werden sollten.

Ungeliebte Flaggen

Die Auswertung zeigt weiters, welche Kategorien besonders beliebt oder unbeliebt sind. So ist es wenig überraschend, dass die Kategorie der "lachenden Gesichter" besonders oft genutzt wird, aber auch Blumen und Emojis der Kategorie "Emotion" – darunter das bereits erwähnte Herz – werden oft genutzt.

Die unbeliebteste Kategorie sind hingegen Flaggen, und Länderflaggen sind die unbeliebteste Unterkategorie: Hier gibt es 258 unterschiedliche Emojis, die aber kaum genutzt werden. Diese und andere Erkenntnisse sieht das Konsortium als Auftrag, künftig weniger spezifische, sondern mehr global anwendbare Emojis zu entwickeln. (stm, 4.12.2021)